Komen moet fors snoeien in uitgaven en schrapt heel wat verenigingen uit subsidielijst

De laatste gemeenteraad van het jaar stond in Komen gelijk aan het doorhakken van enkele financiële knopen. Na heel wat debatten werd de budgettering van 2024 goedgekeurd, al sprak de schepen van financiën klare taal. “De gemeente is geen bank met een bodemloze schatkist, 2024 wordt geen eenvoudig jaar!”

Iets meer dan 250.000 euro reserve, dat is het resultaat van de indrukwekkende rekenoefening die het stadsbestuur op tafel wist te leggen. Het was de taak van schepen van financiën Didier Soete om de begroting door de gemeenteraad te loodsen, een gemeenteraad die hun huiswerk grondig had voorbereid. “We moeten er geen doekjes om winden: dit wordt de meest krappe begroting waarmee we ooit hebben moeten werken. Een overschot van 252.000 euro lijkt veel maar voor de werking van een gemeente is dat erg krap. Het is dan misschien geen feestelijk nieuws maar wel realistisch nieuws. De situatie is wat ze is en in 2024 zullen we ons geen extravagante uitspattingen kunnen veroorloven.”

Om de broeksriem aan te kunnen halen, werd duchtig gesnoeid in heel wat projecten waarbij vooral de subsidies werden ingetrokken. “We zijn streng geweest”, pikte de schepen in. “Heel wat verenigingen werden uit de subsidielijst geschrapt. We hebben dit niet lichtzinnig aangepakt maar hebben alles grondig bestudeerd. Sommige verenigingen bestaan niet meer, anderen vroegen dan weer vage of te lage subsidies aan en enkele verenigingen dienden geen nieuwe aanvraag meer in. Dit lijkt hard maar we laten de deur voor die mensen niet definitief gesloten. Indien ze van mening zijn dat ze alsnog aanspraak kunnen maken op een subsidie, dan kunnen ze toch nog een dossier indienen. Dit zal dan tijdens een latere commissie worden besproken.”

In totaal kregen 29 oudere projecten te horen dat hun financiële steun behouden blijft, 87 nieuwe projecten worden dan weer in de begroting van 2024 opgenomen. De scherpste repliek kwam vanuit de kant van de PS. “Wat fijn te zien dat de gemeente kiest voor het behoud van prestigeprojecten en daarvoor zonder schroom alle sociale projecten buiten borstelt”, liet een gemeenteraadslid zich ontvallen.