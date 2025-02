Koksijde dient motie in uit protest tegen Franse inplanting windmolenpark voor de kust van Duinkerke

Er zijn al heel wat bezwaren ingediend tegen het geplande Franse windturbineproject pal op de kustlijn bij onze grens met Frankrijk. Koksijde legt zich niet neer bij de Franse beslissing om 46 windmolens die bijna zo hoog zijn als de Eiffeltoren op een boogscheut van ons grondgebied in te planten.

Op de gemeenteraad werd een motie goedgekeurd om de bezorgdheden kenbaar te maken bij de Vlaamse minister-president, bij de minister van Buitenlandse Zaken, de Vlaamse ministers van Omgeving en van Toerisme en de federale minister van de Noordzee. Burgemeester Sander Loones schetst nog eens de situatie. “Het consortium bestaande uit ‘Eoliennes en Mer de Dunkerque’ (EMD) en ‘Réseau de Transport d’Electricité’ (RTE) wil een offshore windturbinepark bouwen voor de kust van Duinkerke. De aanvraag omvat de bouw en exploitatie van 46 windturbines, tot 300 meter hoogte, met een maximaal totaal geïnstalleerd vermogen van 600 MW in een zone van 50 km² en een offshore platform voor de transmissie en onderzeese kabels. Het geplande windturbinepark ligt echter vlak bij onze grens, tegen de kustlijn, op ongeveer 11 kilometer van Zuydcoote -Bray-Dunes.”

Impact vaarroutes

“Het park zal daardoor ook vanuit Koksijde prominent zichtbaar zijn. De locatie is bovendien gelegen in en naast een beschermd Natura 2000-gebied (‘Bancs des Flandres’ in Frankrijk, ‘Vlaamse banken’ in België). Dit project zal niet alleen een impact hebben op de natuur, maar ook op de vaarroutes naar Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge.

“In Frankrijk werd het openbaar onderzoek over het project recent ‘positief’ afgerond, ongeacht de enorme hoeveelheid ingediende protesten. Intussen besliste RTE bovendien om een contract af te sluiten met ‘Les Chantiers de l’Atlantique’ voor de effectieve bouw tegen 2029. Naar aanleiding van deze recente evoluties wil ons lokaal bestuur hierin een kritisch standpunt innemen.”

Visuele vervuiling

De burgemeester verduidelijkt de argumenten waarmee de motie wordt gestaafd. “Het voorgenomen windturbineproject werd op ondoordachte wijze ingepland, tegenaan de grens, in een zone met bijzondere natuurwaarden, op zeer korte afstand van de kustlijn. De visuele vervuiling door het grootschalige en (semi-)industriële karakter van dergelijke projecten is niet verenigbaar met het toeristische en natuurlijke karakter van onze gemeente. Het open zicht op zee aan de Westkust is van onschatbare waarde op lokaal én regionaal niveau.”

“We zullen ons blijven verzetten, zowel op diplomatiek, juridisch als procedureel vlak. Daarom verzoeken we de Vlaamse en federale regering om alle diplomatieke en juridische middelen uit te putten om de geplande realisatie van dit project onder de huidige modaliteiten te verhinderen.”