Kogel definitief door de kerk: VK Langemark-Poelkapelle krijgt kunstgrasveld

De gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle keurde maandagavond een samenwerkingsovereenkomst met voetbalclub VK Langemark-Poelkapelle goed voor een kunstgrasveld. Vrijdag wordt het project gegund.

Tussen de gemeente en VK Langemark-Poelkapelle wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om een kunstgrasveld aan te leggen op het bestaande eerste veld. “De gemeente heeft een investeringskrediet voorzien van 500.000 euro”, zegt schepen van Sport Jean-Marie Callewaert (Vooruit). “Na overleg werd overeengekomen dat VK Langemark-Poelkapelle als bouwheer zal optreden.” De schepen bevestigde dat de verlichting en voldoende waterbuffer in het budget voorzien is.

Financieel haalbaar?

Het kunstgrasveld houdt volgens de meerderheid een besparing in van 5.000 euro omdat er door de gemeente niet gezaaid en gemaaid hoeft te worden. “De kosten zijn veel groter dan de besparingen”, opperde raadslid Dominique Vanpeteghem (CD&V). “Het onderhoud vraagt wel meer dan alleen wat borstelen. Een tractor is noodzakelijk om het veld te slepen. Na tien jaar moet de mat vernieuwd worden. De goedkoopste versie is 200.000 euro. Wie zal instaan voor de kost?” Ook Lieven Vanbelleghem (CD&V) had zijn vragen: “Laat me duidelijk zijn: wij gunnen de voetbalclub die financiële ondersteuning, maar wij hadden liever gezien dat de gemeente aanbesteedde. We drukken onze zorg uit voor de financiële haalbaarheid voor de club.”

“De club beschikt over bekwame mensen. Zij kennen prefect hun kosten en uitgaven”, mengde Jos Meersch (N-VA) zich in het cijferdebat. Ook schepen Callewaert benadrukte dat hij er vertrouwen in heeft dat de voetbalclub zich laat omringen door mensen met kennis van een kunstgrasveld. Vrijdag wordt de aanbesteding bekend. (pco)