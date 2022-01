Koenraad Coussée vervangt Brand Perneel als gemeenteraadslid voor N-VA

Koenraad Coussée legde op maandag 24 januari de eed af als nieuw gemeenteraadslid in Lichtervelde. De voorzitter van de plaatselijke N-VA-afdeling neemt de fakkel over van oudgediende Brand Perneel, die begin januari besliste om te stoppen.

Stichtend voorzitter van N-VA Lichtervelde Brand Perneel (81) stopte begin januari met de gemeentepolitiek. Huidig voorzitter Koenraad Coussée (58) neemt zijn plaats in als OCMW- en gemeenteraadslid. Daarvoor staat hij zijn zetel in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW) af aan Lieve Vanden Bussche.

Waarheid achterhalen

Tijdens de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar kwam Coussée al enkele keren tussen in de debatten, onder meer over het ontbreken van vergunningen voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum en over een aanpassing van de klusjesdienst.

“Ik ben tevreden om opnieuw OCMW-raadslid te zijn, gemeenteraadslid is voor mij een mooie bonus”, aldus het kersverse raadslid. “Vanaf nu werk ik constructief mee waar het kan en moet. Mijn opdracht bestaat er vooral uit om kritische vragen te stellen om de waarheid te achterhalen.”