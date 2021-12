Koen Vervaeke volgt Jan Gheysens op in de N-VA-fractie

Nu donderdag wordt de laatste gemeenteraad van N-VA’er Jan Gheysens. Vanaf januari 2022 wordt hij opgevolgd door Koen Vervaeke. “Een beslissing die ik om persoonlijke redenen nam”, zegt Jan. “Maar ik blijf ook in de toekomst de fractie steunen vanop de achtergrond.”

Jan was medeoprichter van de lokale N-VA-afdeling en werd ook al bij zijn eerste verkiezingsdeelname meteen verkozen. “Zijn ongedwongen en open stijl en zijn grote bereikbaarheid zorgden ervoor dat hij in een minimum van tijd de verpersoonlijking werd van de fractie”, zegt huidig fractieleider Gudrun Debrabandere. “Negen jaar beukwerk in de oppositie kruipt echter in de kleren.”

Jan blikt tevreden terug op wat er de voorbije 9 jaar met de fractie verwezenlijkt werd. “Voorstellen en/of tussenkomsten, die in het verleden door de meerderheid afgewezen werden, later toch gerealiseerd zien deed extra deugd”, aldus Jan. “Waarom ze dat dan toch plots goedkeurden? Voortschrijdend inzicht’, luidde het antwoord dan.”

12 jaar ervaring

“Dat Jan halfweg de legislatuur plaats ging maken voor een geschikte opvolger”, werd in het begin van de legislatuur afgesproken”, zegt Gudrun. “Koen Vervaeke volgt begin januari Jan op. Hij was al 12 jaar gemeenteraadslid voor het toenmalige Jong-Lendelede. Koen woont in de Zwingelaarstraat. Hij zal mee verder bouwen aan een transparant beleid in onze gemeente. Hij zal zich in het inzetten voor verkeersveiligheid, mobiliteit en milieu, de domeinen waarvoor ook Jan zich inzette. We danken Jan uiteraard voor zijn jarenlange rol als gids.”

“Uiteraard ben ik blij dat ik Jan kan opvolgen”, zegt Koen. “Caroline Soreyn was 1ste opvolger, maar zag af van dat mandaat en dan kwam ik als 2de opvolger in beeld. Het zal eventjes wel weer inwerken zijn omdat er ondertussen ook al en ander veranderd.” (IB)