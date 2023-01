Koen Uittenhove (Groen) verlaat de Bredense gemeenteraad

Vandaag werd bekend dat Koen Uittenhove om persoonlijke redenen ontslag neemt als gemeenteraadslid voor Groen in Bredene. Uittenhove wordt opgevolgd door Andrea Otlet.

Koen Uittenhove zetelde 4 jaar in de gemeenteraad. Bij zijn eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen kreeg hij als lijsttrekker 242 stemmen achter zijn naam. Groen veroverde in 2018 voor het eerst sinds lang opnieuw een zitje in de gemeenteraad.

Uittenhove, die enkele gemeenteraden geleden nog zwaar werd aangepakt door burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) omwille van de bocht die Groen had genomen in het zwembaddossier, neemt ontslag om ‘persoonlijke redenen’.

Hij wordt opgevolgd door Andrea Otlet, een Groen-veterane die al lange tijd in het lokale bestuur zetelt. Otlet stond tijdens de gemeenteraadsverkiezingen tweede op de kieslijst.

Vrijdag 20 januari licht Groen-voorzitter Lucas Vandendriessche het ontslag van Koen Uittenhove toe en zal Otlet formeel voorgesteld worden als nieuw gemeenteraadslid en boegbeeld van de partij. Ze zal op de gemeenteraad van maandag 23 januari de eed afleggen. (MM)