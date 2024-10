Koen Naert (CD&V team 80twintig) is nieuw in de gemeenteraad van Oostkamp: “Thema’s als gezondheid, zorg en veiligheid spreken me aan”

Koen Naert (36) werd Europees kampioen marathon in 2018. Naast zijn sportcarrière heeft Koen een passie voor zorg en gezondheid. “Voor mijn profcarrière werkte ik als verpleegkundige in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek en studeer ik nu bijna af als master Gezondheidsbevordering aan UGent. Die ervaring wil ik inzetten voor Oostkamp.” Koen woont met zijn vrouw Elise Capelle in Moerbrugge, waar hun twee kindjes Finn en Jade naar school gaan in VBS de Vaart. “Thema’s als gezondheid, zorg en veiligheid spreken me persoonlijk aan. Verder geloof ik erin dat authenticiteit en engagement opportuniteiten kunnen aantrekken.”