Koen De Vriendt (Team8630) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “Mijn keuze voor Team8630 was snel gemaakt”

Koen De Vriendt (45) woont al vijftien jaar in de Proostdijkstraat samen met zijn vrouw Isabelle Vermeesch en kinderen Louis en Juliette. Koen werkt bij watermaatschappij Aquaduin, is directielid bij AGB Veurne en CD&V-secretaris. “Door mijn job bij de watermaatschappij kom ik vaak in contact met openbare besturen en heel wat mensen. Daardoor is de politieke microbe geleidelijk aan binnengeslopen. De keuze was snel gemaakt om deel te nemen met de stadslijst Team8630, want ik kon me vinden in hun programma. Ik ben dan ook heel blij met de 590 personen die mij gesteund hebben met hun stem. Een stem die ik wil laten klinken voor iedereen en met iedereen.”