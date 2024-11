Koen Bostyn (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Moorslede: “Discriminatie van de eigen bevolking in de gaten houden”

“Ik ben relatief tevreden met het resultaat”, zegt lijsttrekker en partijvoorzitter Koen Bostyn, die 172 voorkeurstemmen kreeg. “Na veel strubbelingen en geboortepijnen konden we toch een afdeling kunnen opstarten. Ik ben wel teleurgesteld dat we geen tweede zetel behaalden. Het feit dat onze campagne redelijk anoniem was en de lijst niet volledig, zal daar wel toe bijgedragen hebben. Ik wil proactief in de gemeenteraad zetelen en zal mijn volle gewicht in de schaal leggen om te wegen op het beleid. Zoals beloofd wil ik verdergaan op het thema leefbaarheid en veiligheid, en de discriminatie van de eigen bevolking nauwlettend in het oog houden.”