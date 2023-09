Kobe Dewaele verkozen tot nieuwe kinderburgemeester

Al voor de 29ste keer ging Kuurne op zoek naar een kinderburgemeester. Er werden 140 stemmen uitgebracht door de leerlingen van de Kuurnse scholen.

“We dienden echter dit jaar 3 stemmen af te keuren gezien de persoon alle bolletjes had gekleurd”, vertelt Robbe Bleuzé die een van de stuwende krachten is achter de kindergemeenteraadsverkiezing. “ “Ook dit jaar werd het opnieuw een spannende nek-aan-nekrace waarbij de kandidaten heel wat campagne hebben gevoerd!”

29 jaar terug was Kuurne de derde gemeente van Vlaanderen die dergelijke verkiezing inrichtte. Nadat eerder zondagmorgen de kindergemeenteraadsleden in besloten zitting waren samen gekomen in het oude gemeentehuis van Kuurne om uiteindelijk te stemmen wie kinderschepen en -burgemeester zou gaan worden, kon zondagmorgen even na 11 uur in de raadzaal van het gemeentehuis de bekendmaking van start gaan.

Jels Devlaminck kreeg daarbij de taak om het geheel aan elkaar te praten. Kobe Dewaele van VBS St. Pieter werd daarbij verkozen tot de nieuwe kinderburgemeester van Kuurne. Hij zal daarbij geassisteerd worden door Renée Roobrouck, Iro Defever, Amélie Deleu, Merijn De Bosschere en Chadi Abid die zijn schepenen zijn. (BRU)