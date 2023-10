Knip aan Den Bek voer voor discussie op Tieltse gemeenteraad: “Logica is zoek en negatieve gevolgen voor eigen inwoners zijn te groot”

Het nieuwe mobiliteitsplan van Tielt en dan vooral de gecontesteerde knip aan Den Bek, domineerden donderdagavond de gemeenteraad. Veerle Vervaeke (Open Vld/N-VA) en Simon Bekaert (Vooruit) vroegen om de betonblokken op het kruispunt binnen de twee weken te verwijderen. Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) reageerde dat een bijsturing niet uitgesloten was, maar dat dat pas zou gebeuren na een objectieve analyse en niet op basis van emoties.

“Deze knip is er te veel aan”, aldus Veerle Vervaeke (N-VA/Open Vld). “Onze stad wordt onnodig in aparte zones gesplitst, met kilometers extra verkeer, opstoppingen, extra verkeer op de Markt en door de smalle centrumstraatjes tot gevolg. Het is nu al duidelijk dat dit niet werkt, eenvoudigweg omdat er geen alternatieve routes zijn.” Ze kreeg bijval van collega-raadslid Simon Bekaert (Vooruit). “Jullie remedie voor het mobiliteitsprobleem in Tielt is erger dan de kwaal”, counterde Simon Bekaert (Vooruit). “De inwoners van de Europawijk zijn geen laboratoriumratjes om mee te experimenteren. Grootouders zijn afgesneden van hun kleinkinderen en thuisverpleegsters moeten 40 minuten langer werken per dag. De logica is zoek en de negatieve gevolgen voor de eigen inwoners zijn te groot.”

Voet bij stuk

Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) hield echter voet bij stuk. “Vijf jaar geleden was het onveilige verkeer in Tielt één van de grote verkiezingsthema’s. Ouders durfden hun kinderen hier niet met de fiets naar school sturen. Er moest iets gedaan worden voor de veiligheid van de zwakkere weggebruikers. Omdat de situatie in Tielt zo ingewikkeld is, lieten we ons bijstaan door een studiebureau. Zelfs wij fronsten eerst onze wenkbrauwen toen men met het voorstel kwam om Den bek af te sluiten. Maar dat voorstel werd heel goed onderbouwd. Nu al, na amper twee weken, merken we trouwens een daling van het aantal wagens op de Conventieweg. In de laatste twee weken van september 2022 passeerden er daar 119.114 voertuigen. In september 2023 waren dat er 93.776. Dat zijn er 25.338 minder. Of 1.815 wagens per dag minder. Maar een grondige evaluatie op langere termijn is nodig. En daarom moeten we een testfase doorlopen. Het plan bijschaven kan zeker, maar als we aanpassingen doorvoeren, dan zal dat na een objectieve analyse zijn en niet op basis van emoties.”

“Ik heb voor het eerst kinderen zien rolschaatsen en voetballen op straat voor mijn deur”

An Vanden Bussche (Groen) nam het op voor het plan. “In het licht van de naderende verkiezingen heb ik de indruk dat jullie (het raadslid richtte zich tot Bekaert en Vervaeke – red.) de populistische toer op gaan. Jullie focussen voortdurend op de nadelen, zonder de mensen de kans te geven om even stil te staan en erover na te denken. Dat werkt polariserend. Ik ken mensen die de petitie tegen de knip getekend hebben, maar daar nu alweer spijt van hebben.”

Stemming

Het kwam uiteindelijk tot een hoofdelijke stemming, met negen raadsleden (die van Open Vld/N-VA en Vooruit) die stemden voor het verwijderen van de knip binnen de twee weken en 17 raadsleden (CD&V, Iedereen Telt en Groen) die tegen stemden. Pascale Baert (Iedereen Telt) benadrukte na de stemming dat Iedereen Telt niet tegen of voor de knip was en dat aanpassingen moeten kunnen, maar dat er in elk geval niet onbezonnen te werk gegaan mocht worden.

Schepen Hedwig Verdoodt (CD&V) die zelf ook in de wijk woont, kwam ook tussen. “De meningen zijn verdeeld. Sommige mensen hebben het er heel moeilijk mee, voor anderen is het een verademing. Maar feit is wel dat ik deze week voor het eerst kinderen heb zien rolschaatsen en voetballen op straat voor mijn deur. Er is toch wel iets aan het bewegen in de wijk.” (SV)