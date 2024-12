Klacht van N-VA Moorslede tegen aantredend burgemeester Sherley Beernaert verworpen: “De afgelopen maand heeft diepe sporen nagelaten”

De klacht van oppositiepartij N-VA Plus in Moorslede naar aanleiding van verkiezingsuitgaven van STERK is verworpen. Dat bevestigt aantredend burgemeester Sherley Beernaert maandag. Volgens N-VA Plus waren de verkiezingsuitgaven niet correct aangegeven na de gemeenteraadsverkiezingen. De Raad van Verkiezingsbetwistingen verwerpt de klacht.

De partij STERK haalde bij de verkiezingen een absolute meerderheid en ging een coalitie aan met Visie. Het nieuwe stadsbestuur kon evenwel nog niet worden geïnstalleerd vanwege de klacht van N-VA. De verkiezingsuitgaven van STERK werden correct aangegeven, maar de herkomst van de geldmiddelen niet. “Dat hadden we zelf vastgesteld in november, maar we kregen te horen dat het te laat was om de aanpassing nog door te voeren”, zegt Beernaert.

“Uit de voorgelegde documenten blijkt dat de betrokken partij niet de intentie heeft gehad om een onvolledige aangifte te doen”, klinkt het in het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. “De Raad is van oordeel dat een inspanning werd gedaan om het gebrek in de betrokken aangifte te verhelpen.”

Eindelijk van start

“Na een intense periode van campagne voeren, schitterende verkiezingsuitslag en klacht hiertegen kunnen we eindelijk van start gaan. De afgelopen maand heeft diepe sporen nagelaten, niet alleen bij mij persoonlijk, maar ook bij mijn gezin, familie en het personeel van onze gemeente”, reageert Beernaert.

“Ik ben opgelucht dat de Raad voor Verkiezingsbetwistingen een duidelijke uitspraak heeft gedaan.” Op 6 januari vindt de installatievergadering plaats.