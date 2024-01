Klacht van Iepers gemeenteraadslid Nancy Six (IEPER2030) na geweigerde vraag was terecht: “Het voldeed aan alle voorwaarden”

Iepers Gemeenteraadslid Nancy Six diende terecht een klacht in bij de West-Vlaamse gouverneur nadat haar door de voorzitter van de gemeenteraad een vraag werd geweigerd. Die vraag ging over de nieuwe stadslijst, waarbij de partijen Open Ieper, CD&V en N-VA de handen in elkaar slaan. “Uiteraard ga ik de vraag opnieuw stellen, of wat dacht je?”, aldus raadslid Nancy Six.

De gemeenteraad van november vorig jaar was de eerste gemeenteraad nadat de partijen Open Ieper, CD&V en N-VA bekend hadden gemaakt dat ze samen als Team Ieper naar de kiezer zouden stappen bij de gemeenteraadsverkiezingen op zondag 13 oktober. Oppositieraadslid Nancy Six (IEPER2030) had voor die avond enkele vragen voorbereid over de intenties van de nieuwe stadspartij.

Kat in een zak

Six wilde onder meer weten of de drie partijen afspraken hadden gemaakt zodat burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) onvoorwaardelijk haar ambt kan verlengen. “Zelfs met tegenvallende persoonlijke voorkeurstemmen? Wat als één van de nieuwe stadslijstpartners beter blijkt te scoren?”, klonk het toen. Ook had het raadslid graag geweten of alle partners de komende legislatuur met een gerust gemoed kunnen aanvatten. “Ik denk dat de Ieperse kiezer het respect en klare taak verdient alvorens naar de stembus te gaan. We leven nu eenmaal wel in de Kattenstad, maar een kat in een zak kopen vindt niemand leuk.”

“Niet alleen weigerde de voorzitter mijn vragen, ze gaf bovendien raad over wat ik wél kon vragen” – Nancy Six

De vraag kwam echter niet op de gemeenteraad, want ze werd door voorzitter Ann-Sophie Himpe (Open Ieper) niet goedgekeurd. In een mail aan Nancy Six schreef de voorzitter dat hoewel het vragenrecht ruim geïnterpreteerd moet worden, de vragen niet bedoeld mogen zijn om de persoonlijke intenties van de leden van het college van burgemeester en schepenen te kennen.

Nancy Six liet het daar echter niet bij en legde een klacht neer bij de gouverneur. “Niet alleen weigerde de voorzitter mijn vragen, ze gaf bovendien raad over wat ik wel kon vragen, stel je voor”, aldus Six. Het raadslid verwees naar het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad waarin niets te vinden is over het aangehaalde argument. “Ik ben van oordeel dat mijn vragenrecht mij werd ontnomen en ik dien klacht in bij de gouverneur”, klonk het bij Nancy Six.

Regeling uitwerken

Vervangend gouverneur Anne Martens stelde een onderzoek in en zegt nu dat de klacht van raadslid Nancy Six terecht was. “Door artikel 31 van het decreet Lokaal Bestuur beschikken de gemeenteraadsleden over het recht om aan de burgemeester en het schepencollege mondelinge en schriftelijke vragen te stellen”, staat in de motivatie van de gouverneur te lezen. “Het komt de gemeenteraad toe om in haar reglement daarvoor een regeling uit te werken met betrekking tot voorwaarden daarrond. Het is voor de gemeenteraad mogelijk beperkingen te voorzien, maar dat moet gebeuren met respect voor de rechten en plichten van de raadsleden.”

Het staat vast dat “het vraagrecht betrekking heeft op de aangelegenheden die het bestuur van de gemeente betreffen, aangelegenheden van gemengd belang inbegrepen. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Ieper vereist enkel dat de vragen schriftelijk worden gesteld, uiterlijk drie dagen voor de vergadering van de gemeenteraad worden overhandigd aan de directeur en duidelijk geformuleerd zijn.”

“Ik ga ook niet zomaar een klacht indienen, maar enkel als er daar echt redenen toe zijn”

“Het blijkt dat mijn vraag aan alle voorwaarden voldeed en dus niet kon worden geweigerd”, reageert Nancy Six. Six is blij met het antwoord van de gouverneur, maar was tamelijk zeker dat ze gelijk zou krijgen. “Ik zit al lang genoeg in de politiek om te weten wat kan en niet kan. Ik ga ook niet zomaar een klacht indienen, maar enkel als er daar echt redenen toe zijn. In het verleden deed ik dat al eens rond een kwestie rond de taalwet en ook toen volgde de gouverneur mij. De vragen die ik niet heb mogen stellen, ga ik nu uiteraard opnieuw voorleggen, of wat dacht je?”, aldus nog het raadslid.