“Klaar om actief mee te werken aan bloeiende toekomst”: Sabien Lahaye-Battheu lijsttrekker in Poperinge voor Bewust

Het bestuur van Bewust duidde unaniem Sabien Lahaye-Battheu aan als zijn lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. Bram Meeuw, de huidige fractieleider, wordt door het bestuur voorgedragen voor de tweede plaats.

“De komende lokale verkiezingen worden een uitdaging met het wegvallen van de stemplicht, de opkomst van extreme partijen en de voorafgaande nationale verkiezingen. We willen daarom met een sterke lijst naar de kiezer trekken. Met de ervaring van Sabien en de gedrevenheid van Bram hebben we een krachtig duo aan de top van onze lijst,” vertellen de co-voorzitters van de partij Matthias Demuynck en Nina Bonduelle. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 kreeg Sabien Lahaye-Battheu 2.337 voorkeurstemmen en Bram Meeuw kreeg als nieuwkomer 675 voorkeurstemmen. “Een werkgroep gaat nu aan de slag om de volledige lijst uit te werken. Er lopen gesprekken met verschillende enthousiaste nieuwkomers die zich bij Bewust willen aansluiten.”

Tijd voor verandering

De partij Open VLD Poperinge kondigde in februari 2023 aan dat het onder de naam ‘Bewust’ naar de lokale verkiezingen van 2024 zou gaan. ‘Bewust – vrij en verruimend’, werd de naam van de nieuwe beweging waaronder de partij zijn schouders zet richting de verkiezingen. De naam kwam als favoriet naar voren na een stemming onder de meer dan honderd aanwezigen tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de partij in 2023. “Na bijna 20 jaar cd&v en Samen bestuur in Poperinge voelt Bewust dat de tijd rijp is voor verandering. De partij wil met een frisse blik en positieve energie Poperinge aantrekkelijker maken voor zijn inwoners, ondernemers en bezoekers. Bewust staat klaar om verantwoordelijkheid te nemen en actief mee te werken aan een bloeiende toekomst voor Poperinge.