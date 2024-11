Kirke Hillewaere (De Nieuwe Lijst) is nieuw in de gemeenteraad van Koksijde: “Positieve schwung geven aan lokale politiek”

Kirke Hillewaere (38) is commercieel directeur bij Axintor Interim, getrouwd met Gilles Veranneman en mama van Leon en Adrienne. “Het was mijn allereerste deelname aan de gemeenteverkiezingen, ter ere van mijn moeder, Dorine Geersens. Ik werd meteen gebombardeerd tot lijsttrekker, trok zelf de campagne en zocht naar nieuw talent. Ik kreeg 716 voorkeurstemmen. Meer dan 60 procent van onze kandidaten nam voor de eerste keer deel. Als dat niet verfrissend is! Als schepen van Toerisme en Betrokkenheid krijg ik zelf een mooie kans om een positieve schwung te geven aan de politiek in Koksijde, met eerlijke gesprekken en respectvolle samenwerkingen. Ik wil dat iedereen zich hier gehoord voelt.”