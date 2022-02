Kindervaccinatie ligt in Roeselare hoger dan Vlaams gemiddelde, toekomst centrum nog onduidelijk

In het Roeselaars vaccinatiecentrum werd al meer dan 47 procent van de kinderen gevaccineerd. Daarmee zitten ze boven zowel het Vlaams als het West-Vlaams gemiddelde. Wat de toekomst van het vaccinatiecentrum betreft is er nog geen duidelijkheid.

Ook in Roeselare is men volop bezig met het vaccineren van kinderen van 5 tot 11 jaar. Het moet voor minder quarantaines zorgen en dus ook minder afwezigheid in school, bovendien is het beter voor de immuniteit.

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “Het vaccinatiecentrum is ook voor de kindervaccinatie erg actief geweest, daarvoor werkten we samen met Kloen. Op 17 februari was het zo dat 47,4 procent gevaccineerd was. Daarbij gaat het om ruim 32 procent volledig en ruim 15 procent deels gevaccineerde kinderen. Als we dat vergelijken met het Vlaams gewest, dan zien we dat gemiddeld 36 procent van de kinderen gevaccineerd is. Voor West-Vlaanderen gaat het om 41,5 procent. De verwachting was 35 procent tegen januari en dat hebben we met de eerstelijnszone gehaald.”

Niet pushen

“We willen dezelfde lijn aanhouden als de afgelopen maanden waarbij vaccinatie voor 5-11-jarigen wordt aangeboden. Ambities: lijn aangehouden in de stad dat vaccinatie voor 5-11-jarigen wordt aangeboden, er wordt niet gepusht voor maximale vaccinatie. We hebben respect voor ieders beslissing. Voor de kwetsbare kinderen volgt er nog een extra project.”

“Er is nog geen zicht op de verdere bezetting van het vaccinatiecentrum, we hopen tegen eind maart duidelijkheid te hebben, op dat moment stopt de ondersteuning.”