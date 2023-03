Kinderopvang ’t Koningskindje in De Panne verhuist naar Ollevierlaan

Kinderopvang ’t Koningskindje, de groepsopvang voor baby’s en peuters, verhuist van het Koningsplein naar een gloednieuw pand in de Ollevierlaan en zal voortaan ’t Pimpajoentje heten.

In 2014 opende het lokaal bestuur De Panne op het Koningsplein een eerste groepsopvang voor baby’s en peuters. ’t Koningskindje was geboren. Die huidige locatie heeft echter ook enkele beperkingen: een kleine buitenspeelruimte, ze is niet centraal gelegen … “Vandaar dat het lokaal bestuur een verhuis naar de Ollevierlaan 8 ziet als een opportuniteit die we niet konden lagen liggen”, zegt Michèle Vandermeeren, schepen van kinderopvang.

‘t Pimpajoentje

“Dit nieuwe pand beantwoordt immers beter aan de verwachtingen voor een kinderopvang vandaag en in de toekomst. Na de zomer zullen de onthaalouders en de kindjes hun intrek nemen in het gloednieuw pand in de Ollevierlaan 8. Vanaf dan verandert de naam in ’t Pimpajoentje. Alles is er nieuw en speciaal voor de kinderopvang ingericht. Er zijn ook meer opvangplaatsen, en de leefruimte en vooral de buitenruimte zijn groter dan op het Koningsplein. In het pand is ook ruimte voorzien voor een nieuwe gezinsopvang ‘Hupsakee’ waar een onthaalouder zeven kindjes kan opvangen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar enthousiaste onthaalouders. Geïnteresseerden kunnen solliciteren via depanne.be/vacatures.”

Samenwerking

Burgemeester Bram Degrieck: “De huisvesting van de kinderopvang op het Koningsplein heeft de voorbije jaren goed dienst gedaan, maar is stilaan op haar einde gekomen. Bovendien is de buitenruimte niet meer dan een klein koertje in de schaduw van De Boare. Toen de opportuniteit zich voordeed om in de Ollevierlaan een gloednieuwe infrastructuur in gebruik te nemen van de vzw Panne-Instituut, hebben we niet lang getwijfeld. Een mooi voorbeeld van een privaat-publieke samenwerking met een vzw met maatschappelijke opdracht, waarvoor we hen heel dankbaar zijn.

Uitbreiding

De baby’s en peuters, en hun onthaalouders komen er terecht in een ruim, modern pand met een schitterende, zonovergoten buitenruimte in het centrum van De Panne. ‘t Pimpajoentje biedt plaats aan 25 baby’s en peuters, wat een uitbreiding van de capaciteit betekent. Ook voor de onthaalouders wordt de werkplek een stuk aangenamer. Investeren in kinderopvang is een belangrijk item binnen onze beleidsdoelstellingen. Het is het derde nieuwe opvanginitiatief dat we deze legislatuur openen, na de groepsopvang Do-re-mi in Adinkerke en ’t Dunebosje aan de Oosthoek. Ondertussen zijn ook de architecten aan de slag gegaan voor het uittekenen van de plannen voor de nieuwe kinderopvang De Jutter Adinkerke.”