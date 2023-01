Kimberly Maenhoudt (Groen) stopt als gemeenteraadslid in Gistel: “Energie halen uit gezin, job en vzw”

Na vier jaar stopt Groen-oppositieraadslid Kimberly Maenhoudt (32) met politiek. Een weloverwogen keuze van de Gistelse, die de afgelopen tijd nochtans met veel enthousiasme in verschillende thema’s dook. “Ik haal enorm veel energie uit mijn gezin, mijn job en mijn vrijwilligerswerk in Gambia, terwijl de politiek net veel energie opslorpt.”

Na de verkiezingen van oktober 2018 maakte Groen voor het eerst in de lokale geschiedenis deel uit van de gemeenteraad. Kimberly Maenhoudt liet zich als dartel politiek veulen vaak opmerkingen met frisse tussenkomsten in thema’s als kansarmoede, openbaar domein, jeugd en kinderopvang. Maar met ingang van het nieuwe jaar besluit ze een ander pad te bewandelen. Op de gemeenteraad van donderdagavond diende ze haar ontslag in als gemeenteraadslid. “Ik ging niet over één nacht ijs en heb vaak getwijfeld”, licht ze toe.

“De gemeenteraad voorbereiden vergt énorm veel energie. Het is veel meer dan louter elke maand op donderdagavond postvatten. Je moet je tussenkomsten voorbereiden, voorafgaande collegeverslagen uitpluizen en de talrijke vragen van burgers onder de loep nemen. De partij had ook maar één zetel, dus je kan geen onderwerpen of thema’s onderling verdelen. Daarnaast zetel ik ook in de intercommunale IVOO en de maatschappelijke projectonderneming Perspectief. Ook die vergaderingen moeten degelijk voorbereid worden. Alles bij elkaar ben je toch één tot twee werkdagen per maand actief met politiek bezig. Ik merkte dat ik in de gemeenteraad vaak op muren en weerstand botste. Als je oppositie voert, is dat ergens normaal. Maar als het je helemaal leegzuigt en je gezondheid dreigt te beïnvloeden, moet je een keuze maken.”

Gambia

Kimberly Maenhoudt wil zich nu op andere zaken focussen, te beginnen met haar gezin.

“Mijn man Eli heeft me altijd gesteund. ‘Doe maar, doe maar’, motiveerde hij me. Maar ik wil er zelf meer zijn als mama. Voor m’n start als raadslid hadden we één zoontje (Wout, bijna 6 jaar) en daar is recent nog een zoontje bijgekomen (Warre, bijna 1 jaar). Als je ’s avonds alweer naar een vergadering moet en je oudste zegt ‘mama, moet je wéér weg?’, dan doet dat wel iets met je. Onze kindjes zijn maar één keer jong en verloren tijd haal je niet meer in”, klinkt het.

“Bovendien haal ik ontzettend veel energie uit mijn job als coach bij SBS Skill Builders – ik wil me er volledig smijten – en mijn vrijwilligerswerk met vzw The Pulley in het Afrikaanse Gambia. Samen met mijn papa Luc, Heleen Tilley en Lien Guillemijn begeleiden we studenten orthopedagogie of sociaal werk van de Hogeschool Gent om op het Gambiaanse platteland kinderen kansrijk te maken. Zo slaagden we er recent in om samen met de lokale overheid een gloednieuw project op te zetten. Wel, bij het laatste bezoek aan Gambia in november heb ik de knop definitief omgedraaid. Het resultaatgerichte werk dat daadwerkelijk een verschil maakt, geeft me zo’n grote boost. En daar wil ik op blijven inzetten.”

Twee zetels

“Versta me niet verkeerd: ik blik positief op mijn politiek avontuur terug en puur inhoudelijk is het ontzettend boeiend. Ik heb het gevoel dat we met Groen echt wel belangrijke thema’s op de politieke agenda konden zetten, zoals de buitenschoolse kinderopvang, jeugdwerking en sociale thema’s. Ik zal ook nooit zeggen dat ‘ik’ die thema’s heb aangebracht, want achter de schermen is een enthousiast team betrokken. Politiek doe je niet voor je eigen resultaat of voor jezelf. We mikken met Groen bij de volgende verkiezingen in 2024 op twee zetels. En als ik zie wie er allemaal bij de partij betrokken is, koester ik goeie hoop dat we het zullen halen. Ik blijf betrokken bij Groen, weliswaar niet actief.”

Andy Versyck (39), die Kimberly Maenhoudt tijdens haar zwangerschap verving, zal haar definitief opvolgen in de raad.

(TVA)