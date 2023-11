Kieslijsten krijgen volop vorm voor lokale verkiezingen: Zoektocht naar verjonging

Een klein jaar voor de lokale verkiezingen sleutelen de partijen al volop aan hun kieslijsten. CD&V-Nieuw wordt Team Burgemeester met veel bekende gezichten uit de gemeenteraad. Ook de andere politieke kleuren nemen ervaring aan boord. Vlaams Belang en Vooruit hebben Dominiek Sneppe en Günther Descheemaecker als lijsttrekkers. N-VA en Groen houden hun boegbeelden nog achter de hand.

Verjonging is wat alle lijsten nog zoeken. De partijen in de huidige oppositie hebben het steevast over meer politiek debat en inspraak in het beleid.

CD&V-Nieuw, de meerderheid in de huidige gemeenteraad, trekt als Team Burgemeester naar de kiezer. De twee partijen die nog een kartel vormen, werken al enkele legislaturen samen aan het lokaal beleid in Zedelgem, en willen bewust onder één naam verder.

Sterk verankerd

“Met de nieuwe naam willen we benadrukken dat we lokaal sterk verankerd willen blijven. We willen mensen aanspreken die geëngageerd zijn, maar zich niet willen verbinden aan een partij-ideologie. We willen de dorpsstraat centraal stellen en dichtbij de mensen actief zijn”, duidt burgemeester Annick Vermeulen.

Zij is al zeker opnieuw lijsttrekker en ziet haar mandaat graag verlengd. Zes van de zeven huidige schepenen, onder wie nieuwe gezichten Charlotte Vermeulen en Stijn Timmerman, stellen zich herkiesbaar. Schepen Ann Devriendt en oud-schepen Arnold Naessens komen niet meer politiek op. Alle 27 namen worden pas volgende lente bekendgemaakt, maar de partij zoekt nu al 13 nieuwe krachten. “We willen een mix van ervaring en expertise, en ook jonge mensen engageren voor het toekomstig beleid”, duiden ook partijvoorzitters Roland Degadt en Ronny Meulemeester. “Als één team rond de burgemeester plannen we campagne te voeren. We laten de kiezers weten wat we deze legislatuur al gerealiseerd hebben, en vragen hun steun voor wat we nog willen uitvoeren.”

N-VA wil nog niet vooruitlopen op de lijstvorming. Over wie van de drie gemeenteraadsleden – fractieleider Eddy De Wispelaere, Ann Pattyn en Jean-Pierre De Groodt – de lijst mogelijks aanvoert, blijft voorzitter Niko Larock nog op de vlakte. “We willen uiteraard zoveel mogelijk ervaring aan boord houden. De lijst wordt een mix van anciens, maar zeker met voldoende jeugd van onze gemeente die onze toekomst is. Met onze sterke kandidaten zijn we ervan overtuigd dat wij deel kunnen uitmaken van het bestuur van onze gemeente.” N-VA wil kritisch over het beleid blijven, écht luisteren naar de bezorgdheden van de inwoners en weloverwogen keuzes maken.

Voor Vlaams Belang zal fractieleidster Dominiek Sneppe opnieuw de lijst trekken. De partij werkt volop aan een lijst met jonge mensen, en met ouderen die de gemeente door en door kennen. “Onze lijst moet een weerspiegeling zijn van de inwoners van Zedelgem.”

Vlaams Belang is duidelijk rond de campagne. “We trekken onder dezelfde naam opnieuw naar de mensen, en luisteren naar hun misnoegen. Niet gaan stemmen, is geen optie, als je verandering in Zedelgem wil na zondag 13 oktober.”

Vernieuwing

Er lijkt geen nieuwe kartellijst in de maak tussen Groen en Vooruit. Groen heeft nog geen zicht op wie op kop van de lijst zal staan, of op andere concrete namen. Voor de nog te vormen lijst is vernieuwing het woord. “Huidige ervaren gemeenteraadsleden Ivan Lahousse en Martine De Meester kunnen opnieuw vertrouwde gezichten zijn. Maar we plannen zeker jonge mensen aan te trekken die effectief ook een zetel in de gemeenteraad of een ander mandaat willen opnemen”, duidt voorzitter van Groen Bart Deceuninck. “We schrijven een programma uit rond onder meer mobiliteit en open ruimte, en sociale thema‘s, omdat de groene visie echt wel nodig is in Zedelgem.” Deze thema’s deelt ook Vooruit Zedelgem voor wie Günther Descheemaecker opnieuw lijsttrekker wordt. “Het doel is om minstens onze zetel te behouden en te groeien in de tendens van Vooruit nationaal.”

Of de lokale afdeling van Open VLD opnieuw met een lijst komt, is minder waarschijnlijk. Tot 2012 zetelde Tom Maes voor de partij in de gemeenteraad. De laatste lokale verkiezingen ging Open VLD samen met Nieuw.

De hamvraag blijft: komt er door de lokale verkiezingen een meerderheid met meer dan één partij? Dat is in Zedelgem de inzet van de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024. (HV)