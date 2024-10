Kevin Verhoyen (N-VA+Trots) is nieuw in de gemeenteraad van Lendelede: “Ik had een dubbel gevoel bij mijn verkiezing”

Kevin Verhoyen (41) is de man van Nikita Depuydt en de papa van Elena en Febe. Hij werkt als hoofdverpleegkundige in wzc Zorg en Welzijn in Kuurne. Kevin is voorzitter van N-VA Lendelede en lid van het BCSD.

“Mijn eerste reactie op mijn verkiezing was dubbel. We hadden graag de meerderheid gebroken en deelgenomen aan het beleid, maar de kiezer heeft daar anders over beslist. Ik ben wel trots dat de kiezer me 357 voorkeurstemmen gaf en in mij geloofde. Ik zal met de fractie met enthousiasme en kracht er tegenaan gaan. Bij mij zal er extra aandacht gaan naar het veiligheidsgevoel, het dynamische verenigingsleven, eigentijdse zorg én een voor de inwoners transparante gemeenteraad.”