Kersvers schepen Vicky Dereere blikt terug en vooruit: “Ik sta soms nog versteld hoe snel het allemaal is gegaan”

Een jaar om nooit te vergeten. Een met hoge toppen maar net zozeer met diepe dalen. 2024 zal voor kersvers schepen Vicky Dereere voor altijd een bijzondere plaats krijgen. Nu ze zich stilaan genesteld heeft in het kantoor van voormalig schepen Kristof Vermeire, de man die haar ooit naar CD&V wilde halen, was het tijd om het bilan op te maken van de voorbije twaalf hectische maanden. “Het was een emotionele rollercoaster”, beseft Dereere.

Wie een jaar geleden had beweerd dat Vicky Dereere, toen nog fractieleider van oppositiepartij N-VA, in 2025 een schepenzetel zou bekleden, was allicht onder lichte dwang naar de dichtstbijzijnde psychiatrische afdeling afgevoerd.

“Ik ben eigenlijk stoemelings, als opvolger van toenmalig fractieleider Sofie Ramboer, in de gemeenteraad beland. Ik sta soms nog versteld hoe snel het allemaal is gegaan”, bekent Vicky Dereere, lijsttrekker van Alternatief24 en professioneel aankoopverantwoordelijke in AZ Oostende. Politieke interesse was er nochtans al langer bij de moeder van twee kinderen. “Ik kreeg de microbe te pakken toen ik een jaar op het provinciebestuur werkte. Niet veel later kreeg ik van Kristof Vermeire het voorstel om te kandideren voor CD&V. De partij was me echter te veel ‘enerzijds anderzijds’. Toen Sofie Ramboer met dezelfde vraag kwam aandraven, was ik wel verkocht. De meer uitgesproken N-VA-standpunten en het belang van een Vlaamse identiteit spraken me meer aan.”

Borstkanker

In 2018 waagde Vicky Dereere de sprong vanop een vierde plek op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

“Sofie stopte met politiek, ik was haar opvolger en de rest is geschiedenis”, zegt ze.

In 2020 kwam echter borstkanker op haar tot dan netjes geplaveide pad. “De behandeling is intussen gestopt en ik voel me genezen, maar je bent officieel pas kankervrij na vijf jaar, dus 2025 wordt een nieuw sleuteljaar wat dat betreft…”

Een belemmering voor haar nieuwe politieke rol was de ziekte nooit. “Corona was een geluk nou ja bij een ongeluk. Door de pandemie gingen de gemeenteraden online, waren er geen recepties of vieringen… ik ben al die tijd dus politiek actief gebleven tijdens mijn behandeling. Voor iemand met fomo (fear of missing out, red.) was dat een leuke vaststelling.” Haar ziekte deed Dereere anders naar het leven kijken. “Het is een huizenhoog cliché maar ik realiseerde me: ik zal nooit meer dezelfde zijn. De oude ‘recht door zee’-Vicky was niet meer. Ik ben zachter van karakter geworden en besef dat iedereen zijn rugzakje heeft. Ik ben ook anders naar de politiek gaan kijken. Ik besef intussen: dit is mijn ding. Ik sta er vandaag kniediep in en doe dat met plezier.”

Eerste accenten

Vandaag, nu Alternatief24 een meerderheid vormt met Vooruit, allicht nog wat meer dan goed een jaar geleden. “Het opgaan van N-VA in A24, ons straffe verkiezingsresultaat, het feit dat we nu deel uitmaken van de meerderheid… maken dat 2024 politiek een topjaar was. Maar op persoonlijk vlak was het, met het overlijden van mijn papa, dan weer emotioneel een loodzwaar jaar. Eentje dat ik ondanks het politieke succes niet meteen wil herbeleven.”

Enkele weken in de nieuwe coalitie zijn de wittebroodsweken stilaan voorbij en wil de kersverse schepen van onder meer personeel, lokale economie en inspraak de eerste accenten leggen. “Ik ben blij dat ik personeel, de voorbije jaren nochtans een heikel thema, toegestopt kreeg. Ik ben er zeker van dat met een goeie communicatie en duidelijke afspraken goed met onze mensen samengewerkt kan worden. Weet je, ons personeel herbergt heel veel expertise en bereidwilligheid. Die mogen we niet verliezen. Aan ons politici om ons personeel naar waarde te schatten.”

Inwerken

Ook op het domein lokale economie wil Dereere stappen zetten. “Er ligt al geruime tijd een citymarketingplan klaar op het gemeentehuis. Daar is tot nu niks mee gedaan. Aan mij om het te activeren, met de ondernemers in overleg te gaan en finaal het merk Bredene te versterken.”

Dereere wil echter tot de zomer de tijd nemen om zich in al haar bevoegdheden in te werken. “Met de hulp van onze diensten moet dat zeker lukken.” En omdat het gedwongen huwelijk met Vooruit uitgemond is op een relatie waarin alles benoemd kan worden en het schepencollege collegiaal lijkt te opereren, oogt de toekomst voor Dereere ontegensprekelijk rooskleurig. “De samenwerking zit best goed, ook omdat we van dag een open en eerlijk zijn geweest met mekaar.”