Kersvers burgemeester Desomer trapt nieuwe legislatuur af: “Ik reken erop dat we respectvol met elkaar zullen kunnen omgaan”

De raadzaal in Ieper zat maandagavond nog eens bomvol voor de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. Alle gemeenteraadsleden en leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst legden hun eed af, alsook de schepenen en kersvers burgemeester Katrien Desomer, die hoopte op een serene legislatuur. “Ik reken erop dat we steeds respectvol kunnen zijn tegenover elkaar.”

Supporters van de nieuwe gemeenteraadsleden zakten maandagavond 2 december massaal af naar de raadzaal in het Auris Center voor de installatiegemeenteraad van de nieuwe legislatuur. Die startte echter met een droevige noot. “We moeten deze installatievergadering jammer genoeg anders starten dan voorzien. Deze morgen vernamen we het overlijden van journalist en Iepers cultuuricoon Piet Lesage. Piet was verstrengeld met Ieper en Ieper met hem”, zei Katrien Desomer (Team Ieper). “Voor deze raad was hij dertig jaar aanwezig als reporter. Het lijkt me dan ook meer dan gepast om een minuut stilte te houden.”

Nieuwe voorzitter

Vervolgens deed gemeenteraadsvoorzitter Ann Sophie Himpe (Team Ieper) de ronde om van elk gemeenteraadslid de eed af te nemen, waarna ze de voorzittershamer doorgaf aan Sarah Bouton (Open Ieper). Zij zal voortaan de gemeenteraden leiden. “Ik ga mijn taak met dezelfde flair en ritme proberen uit te voeren als mijn voorganger”, aldus Sarah Bouton.

Emmily Talpe, Stephaan De Roo, Miguel Gheysen, Eva Ryde, Peter De Groote, Danny Metsu en Diego Desmadryl legden nog eens de eed af, maar deze keer als schepen. Daarna was het moment aangebroken dat Katrien Desomer de eed mocht afleggen als burgemeester, die in haar eerste toespraak pleitte voor eenheid en samenwerking. “De aanloop naar de verkiezingen is woelig verlopen, maar ondertussen zijn we zes weken verder. We hebben een engagement opgenomen naar de Ieperlingen. We zitten hier niet voor onszelf, maar in de eerste plaats voor de inwoners van onze stad. We zullen het de komende zes jaar ongetwijfeld niet altijd eens zijn met elkaar, maar ik reken erop dat we steeds respectvol kunnen zijn tegenover elkaar.”