Kerstperiode in Roeselare lokt derde meer bezoekers, handelaars positief

De stad Roeselare onderneemt verschillende initiatieven om meer volk naar de stad te lokken en zo de lokale economie te ondersteunen. De afgelopen activiteiten zorgden alvast voor meer volk én meer omzet.

“We investeren met onze stad volop in citymarketing waarbij we onze handelaars en horeca extra in de verf zetten. Enkele evenementen hebben echt wel weerklank gekregen: Flair Chillax – de Libelle Wandelroute – Weekend van de Klant – Week van de Smaak – spots op de radio en advertenties in de kranten. Persoonlijk kreeg ik méér dan één keer de opmerking dat Roeselare echt wel in de picture komt, ook van vrienden die een eind verderop wonen. We investeren natuurlijk om resultaten te boeken: meer bezoekers, betere verkoopcijfers bij de handelaars, grotere tevredenheid van de klanten. Heeft de stad zicht op de concrete resultaten qua extra bezoekers”, vraagt Liselot De Decker (Open VLD) zich af.

Positieve signalen

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): “We doen er alles aan om de economie in de stad te versterken. Binnen de relancemaatregelen is het organiseren van dergelijke evenementen een belangrijk onderdeel, aanvullend bij alle andere initiatieven. De samenwerking van Radio 2 is een mooi voorbeeld, net als de nationale gaststad voor Week van de Smaak, enz. We zetten alle zeilen bij samen met de vzw Centrumstraten. Dat is niet makkelijk, daarom ben ik blij dat er heel wat positieve reacties kwamen door de bezoekers. We zagen dat ook in de resultaten. Tijdens het Week van de Klant werd er 155 procent meer besteed dan op een gewone zaterdag. Bij Flair-Chillax, een regenachtige dag, was er 20 procent meer passage. Tijdens de kerstperiode was er een derde meer passage dan in normale tijd. We horen ook positieve signalen van de handelaars zelf die meer omzet gedraaid hebben.”

“Dat zijn goede cijfers, maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten. We moeten verder acties blijven ondernemen zodat we de leegstand bijvoorbeeld kunnen beperken, er zijn de laatste maanden enkele winkels extra in het centrum, maar er verdwijnen er ook. We houden de vinger aan de pols. Wat de evenementen en marketing betreft willen we ook komend jaar verschillende initiatieven nemen.”