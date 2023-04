Kerken kosten handenvol geld

Tijdens de gemeenteraad van woensdag 26 april werden onder meer de jaarrekeningen van de kerkfabrieken voorgelegd. De woning in de Kasteelweg 20 is verkocht, en voor de NV Bepa Lesage werd een planologisch attest afgeleverd.

De gemeentelijke toelages voor de kerkfabrieken bedragen respectievelijk 17.025 euro voor St.-Amatus Oostvleteren (alleen exploitatietoelage); voor St.-Martinus Westvleteren 20.426 euro exploitatietoelage en 25.223 euro investeringstoelage; en voor St.-Rictrudis Woesten 7.473 euro exploitatietoelage en 30.983 euro investeringstoelage.

“De kerken blijven ons dus handenvol geld kosten, en volgens onze financieel directeur zullen die gemeentelijke toelagen in de toekomst alleen maar stijgen. Het grootste probleem is de restauratie van de geklasseerde kerk van Woesten, die praktisch nooit meer gebruikt wordt. De eerste fase van de restauratie wordt nu al geraamd op meer dan 1,5 miljoen euro! In het kader van het Kerkenplan gaan we na welke kerk we kunnen ‘opgeven’, en welke bestemming we eventueel aan de gebouwen kunnen geven. Maar het blijft een moeilijke oefening, we raken er maar niet uit”, zei burgemeester Stephan Mourisse (LVP).

Woning verkocht

Het OCMW was samen met de kerkfabriek Oostvleteren (elk voor de helft) eigenaar van de woning in de Kasteelweg 20, perceel van 780m². Men besliste die te verkopen. Na het schattingsverslag werd de minimale verkoopprijs ingesteld op 60.000 euro. Biedingen onder gesloten omslag konden ingediend worden tot 31 maart.

“Op 6 april was er dan een beperkt openbare biedingszitting met alle partijen die een bod had ingediend (van 60.000 euro of meer), dat waren er vijf. De verkoop werd toegewezen aan de firma Tuinaanleg Geert Vandewoude-Vaneeckhoute uit de Burgweg, voor een bedrag van 105.000 euro”, zei burgemeester.

Topwijnen

Voor de NV Bepa (Lesage) langs de Westvleterenstraat moest een planologisch attest afgeleverd worden. Het openbaar onderzoek leverde geen bezwaren op. Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Departement Omgeving adviseerden gunstig, de Zuidijzerpolder, het Agentschap Natuur en Bos, de Provincie en het Departement Landbouw voorwaardelijk gunstig. De Gecoro adviseerde gunstig, mits voorwaarden. Er dient rekening te worden gehouden met het aspect waterhuishouding gezien delen van het perceel gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied. Het advies van de Zuidijzerpolder is hier richtinggevend. Er moet voldoende ruimte voorzien worden voor een groenbuffer rondom de bedrijfsactiviteiten. De bouwhoogte van het nieuwe bedrijfsgebouw moet verenigbaar zijn met zijn omgeving. De GOA gaf een gunstig advies voor de bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie. Voorwaardelijk gunstig advies voor wat betreft de uitbreidingsvraag op korte termijn mits het naleven van de voorwaarden zoals geformuleerd in het advies van de Zuidijzerpolder.

“De firma werd opgericht in 1994, maar na de zware brand verhuisde de afdeling Voeding jammer genoeg naar Poperinge. Alleen de wijnafdeling bleef in Oostvleteren, en daar wil men nu de gebouwen uitbreiden voor de stockage van 445.000 flessen”, vertelde de burgemeester.

Verzoek verkoop landbouwperceel

Er kwam een verzoek tot aankoop van een perceel in de Nieuwstraat. Eerder werd de pacht van dit perceel overgedragen aan Jean-Claude Parret, die ook vragende partij was om dit te perceel te kunnen aankopen in functie van een betere toegang tot zijn landbouwbedrijf.

Met akkoord van en op kosten van Jean-Claude Parret, werd de landmeter verzocht tot opmaken van het schattingsverslag om de verkoopprijs vast te leggen. Na opmeting blijkt de grootte van het perceel (deel volgens huidige toestand tot tegen afsluiting/haag) 486m² te zijn. De verkoopprijs werd vastgelegd op 10 euro/m². Dit is meer dan de schatting en ook meer dan de gebruikelijke toepassing schattingsprijs x 1,33. Dit omdat hier ook de bijkomende aangelegenheidswaarde voor de directe aanpaler in rekening werd gebracht. De volgende gemeenteraad heeft plaats op woensdag 31 mei. (AH)