Kerk Reningelst krijgt verwarming op gas

Tijdens de gemeenteraad werd beslist de verwarmingsinstallatie in de kerk van Reningelst te vernieuwen. Tien jaar geleden werd daarvoor al een dossier opgemaakt.

“In 2013 werd het dossier opgemaakt en er werd toen een restauratiepremie aangevraagd”, aldus schepen Ben Desmyter. “Intussen komen verwarmingsinstallaties in kerkgebouwen niet meer in aanmerking voor premies van het Agentschap Onroerend Erfgoed, maar de in 2014 aangevraagde premie werd uiteindelijk in 2022 goedgekeurd. Studiebureau Viaene actualiseerde nu het oorspronkelijke dossier. In 2014 bedroeg de raming 145.682 euro, waarvan 142.228 euro in aanmerking kwam voor de premie.”

De totale uitgave voor deze opdracht wordt nu geraamd op 229.361 euro. De premie van het Agentschap Onroerend Erfgoed bedraagt voorlopig 125.160,85 euro, maar het definitieve bedrag wordt bepaald na de aanbesteding. Vermoedelijk stijgt de premie nog tot 162.000 euro, tegen juni volgend jaar. De ontwerper koos voor een overschakeling van stookolie naar aardgas, dat is de beste optie om een grote open ruimte voor korte periodes te verwarmen. Er worden twee gasketels voorzien die in cascade werken. Er is immers ook een basistemperatuur nodig voor het bewaren van de kunstwerken.

Het technisch dossier voor de verwarmingsketel in de Sint-Bertinuskerk is rond. Later volgt nog de vernieuwing van de totale verwarmingsinstallatie van de OLV-kerk in Poperinge (300.000 euro), zonder premietussenkomsten. Schepen Desmyter: “De installaties in die drie kerken dateren uit de jaren zeventig en het is dus normaal dat ze aan vernieuwing toe zijn. Hopelijk vinden we hiervoor goede aannemers.”

Andere kerkfabrieken

Alle andere budgetten en budgetwijzigingen van de kerkfabrieken werden in één ruk behandeld. Voor de kerk van Haringe werd 15.000 euro voorzien voor het herstel van de deurtjes op de daken, en het behandelen van houtwormaantasting. De totale exploitatietoelage voor de Bertinuskerk voor 2024 bedraagt 58.338 euro, die van de St.-Janskerk Poperinge 22.235 euro. Voor de kerk van Krombeke wordt 10.000 euro ingeschreven voor de vernieuwing van dakgoten. Voor de kerk van St.-Jan-ter-Biezen is 10.000 euro voorzien voor binnen schilderwerken.