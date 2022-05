Kerelsplein tegen de zomervakantie vernieuwd, ook kinderen met beperking vinden er een plaats

Binnen de aanpak van de speelpleinwerking wil de stad Roeselare een aanbod voor iedereen hebben. Ook op het Kerelsplein, waar Speelodroom werkt. “Daarbij gaan we telkens in overleg met de buurt om te luisteren naar de noden”, aldus schepen Matthijs Samyn.

Thierry Bouckenooghe (CD&V) ijverde op de gemeenteraad voor een speelodroominclusiedag, een dag waarbij kinderen met een beperking samen kunnen spelen met leeftijdsgenootjes bij Speelodroom op het Kerelsplein. “Het Kerelsplein zie ik dag na dag mooier worden. Het nodigt nu al uit om een vakantie lang alle remmen los te gooien tijdens de speelpleinwerking Speelodroom. Jammer genoeg is het Kerelsplein niet voor iedereen toegankelijk overdag tijdens de vakantie.”

“Ik weet dat men bekijkt wat mogelijk is voor kinderen met bepaalde noden of bijzondere zorgen om te kunnen deelnemen aan de Speelodroom. Maar we mogen vooral niet vergeten dat er ook die belangrijke groep kinderen is met een beperking die niet kunnen deelnemen aan de Speelodroom.”

Vertrouwenspersoon

“Het zou voor hen een deugddoend spelmoment zijn mochten ook zij tijdens de vakantie, kunnen genieten van het vernieuwd speelplein. Ik denk hierbij aan een Speelodroominclusiedag. Een dag waarop kinderen met een beperking echt meespelen met hun leeftijdsgenootjes onder begeleiding van een vertrouwenspersoon.”

Schepen van Jeugd Matthijs Samyn (CD&V): “Tijdens de zomervakantie organiseren we speelpleinwerking voor alle kinderen. Zijn er kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, dan kunnen ze terecht bij Babbeloe. In de zomervakantie van 11 juli tot en met 19 augustus, in organisatie van VOC Opstap. Er is nauwe afstemming tussen stad en hen. Op het Kerelsplein zijn er meerdere toestellen die beschikbaar zijn voor mensen met een beperking. Bij de renovatie hebben we hier extra aandacht voor gehad zoals nestschommels, toegankelijke zitbanken, waterelementen, tunnels, enz. zodat we alle kinderen kunnen bereiken.”

Burgerbegroting

“Tijdens de uren van de speelwerking kan er inderdaad geen gebruik gemaakt worden van het speelplein. Via de speelpleinkaart kan je zien waar er gespeeld kan worden. We nemen kwalitatief spelen steeds mee, denken we maar aan het bestek van de zomerbar in het Sebastiaanspark. Maar bij iedere renovatie van de speelpleinen gaan we in overleg met de omwonenden. Binnen de burgerbegroting werken we ook een project uit rond wildspelen voor kinderen. Tijdens de zomer is er de zomerspeelplaats. Op 2 juli is er de opening van het vernieuwde Kerelsplein, daar zullen de buurt en de kinderen zeker bij betrokken worden.”