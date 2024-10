Kenny Beels (N-VA+Trots) is nieuw in de gemeenteraad in Lendelede: “Ik wil dat men luistert naar iedere inwoner”

Kenny Beels (34) is de man van Fran Vaneeckhoutte en de papa van Hannah (5). Hij werkt als boormeester bij de Group Verbeke. Kenny behaalde op 13 oktober 274 voorkeurstemmen.

“Ik was wel verbaasd maar tegelijkertijd ook preus lik fjertig op dat toch mooie aantal voorkeurstemmen dat ik van de Lendeleedse kiezers kreeg. De gemeente ligt mij trouwens zeer nauw aan het hart. Ik wil er de komende zes jaar vooral voor zorgen dat er geluisterd wordt naar de mening van iedere inwoner. Ik ben onder andere geïnteresseerd in veilige en duurzame gemeentelijke gebouwen, in een gemeente waar de jeugd zich ten volle kan ontplooien én in een groen en leefbaar Lendelede.”