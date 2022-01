Kelly Spillier en Daisy Hoste zijn kersverse schepenen in Bredene: jonge mama’s willen anders aan politiek doen

Met Kelly Spillier en Daisy Hoste heeft Bredene sinds 3 januari twee nieuwe stuurvrouwen aan het roer van de gemeente. Ze vervangen Eddy Gryson en Kristien Vanmullem en verdubbelen zo meteen het vrouwelijk aandeel in het schepencollege. “We willen het college een extra vrouwelijke toets geven en in tandem belangrijke domeinen als sociale zaken, jeugd en onderwijs beheren”, beloven Daisy en Kelly in koor.

Voor Daisy Hoste (33) gaat het snel. In 2018 verscheen ze voor het eerst op het politieke toneel. Ze veroverde meteen een gemeenteraadszitje voor toen Vooruit. “Ik had vroeger nauwelijks interesse in politiek, hoewel ik er vanuit mijn job bij de Vlaamse dienst Speelpleinwerk wel vaak mee te maken had. Maar gaandeweg besefte ik dat veel beter dan erop af te geven, ik misschien wel aan de politiek moest deelnemen.”

“Toen we mekaar ontmoetten op een rommelmarkt in Gistel in de zomer van 2017 had Daisy het erover. Hoe ze misschien wel in de politiek wou gaan”, pikt Kelly Spillier in. “Ik was opgetogen toen ze in 2018 de stap zette. En zie ons hier nu zitten, als twee kersverse schepenen.”

“Het leek me een uitgelezen kans om iets te doen voor de Bredense jeugd, waar ik al jaren mee aan de slag was”, gaat Daisy, met 15 jaar speelpleinwerking Jokkebrok op de teller, verder.

In vergelijking met Daisy mocht Kelly Spillier (39) zich op de vooravond van de verkiezingen ‘18 een veteraan noemen. “Het was mijn tweede stembusslag nadat ik in 2012 verkozen was als OCMW-raadslid. Ik kom uit een rood nest en trad in 2005 toe tot de partij. Net te laat om de kieslijst van 2006 te halen. Maar het gaf me de kans om via het partijbestuur de knepen van het vak te leren”, vertelt Kelly.

Nadat ze tijdelijk terugtrad uit de politiek om de eerste vrouwelijke hoofdredder van de Belgische kust te worden, keerde Kelly Spillier in 2018 terug op de lijst. De afgelopen drie jaar was ze voorzitter van de gemeenteraad.

“Kelly heeft duidelijk een traditioneler parcours gereden. Want geef toe, ik kom uit een katholiek nest, liep school aan Don Bosco, deed mijn plechtige communie,…niet meteen tekstboekmateriaal voor een Vooruit-kandidaat”, somt Daisy met haar goede luim op.

“Ok, maar je bent getrouwd met een vrouw dus zo katholiek ben je toch ook niet”, vergoelijkt Kelly met een kamerbrede glimlach.

“Ik ben nogal vrij van geest”, beseft Daisy. “En weet je, ik zou echt niet weten op welke partij mijn ouders stemmen. Al is mijn oom Guido Hoste wel schepen van Sociale Zaken voor CD&V in Veurne.”

Flinke uitdaging

Sociale zaken, het is iets waar Daisy zich net als haar oom vanaf nu over mag ontfermen. “Naast armoedebestrijding, huisvesting, diversiteit, kinderopvang én…jeugd! Een flinke uitdaging en vooral voor de dossiers sociale zaken wil Daisy Hoste zichzelf zes maanden geven om in te werken. “Jeugd, daar mag je me bij wijze van spreken sinds gisteren op zetten, ervaring zat. Maar wat ik samen met Kelly vooral wil bereiken, is dat we domeinen als jeugd, sociale zaken, onderwijs,… waar we voor bevoegd zijn, samen managen.”

“Onderwijs en inspraak, waar ik naast milieu, levensbeschouwingen, ontwikkelingshulp en (jawel) reddingsdiensten vanaf nu over ga, sluiten perfect aan bij Daisy’s bevoegdheden. Samenwerken hierrond zal inderdaad cruciaal zijn. Het zal ons toestaan winst te boeken, ook al is het vandaag uitgestippelde beleid al heel effectief.”

Dat ze dat niet zullen doen vanachter hun nagelnieuwe bureau aan het Centrumplein, daar laten ze geen twijfel over bestaan. “We willen onder de mensen komen. Maar pas op, we zijn geen cafégangers”, bezweert Daisy.

We willen onder de mensen komen. Maar pas op, we zijn geen cafégangers

“Je doet ons meer plezier met een pannenkoek. En geef toe, ook in een tearoom loop je Bredenaars tegen het lijf”, merkt Kelly op. “Of wanneer je de gemeente rondfietst, met ouders aan de schoolpoort praat,… Ook de wijkraden wil ik nieuw leven inblazen. Vandaag zijn we door corona vaak beperkt tot sociale media en online vergaderen. Dat heeft het debat soms wat verzuurd. Begrijp me niet verkeerd, ik kan best tegen kritiek. Maar er moet altijd woord en wederwoord zijn. Die dialoog ontbreekt wat vandaag.”

Of er nog tijd zal zijn voor een enigszins normaal leven tussen het politieke gewoel door? “Goh, hobby’s heb ik sowieso niet. Ik vorm met Sarah (George) en dochter Suze een knus gezin, dat uiteraard ook aandacht verdient. Dat hebben we onze mannelijke collega’s trouwens al duidelijk gemaakt: Kelly en ik hebben nog jonge kinderen. Vergaderen op de meest onmogelijke uren zal niet lukken”, zegt Daisy vastberaden.

“Ik ben, ik beken, intussen een soccer mum”, gaat Kelly verder. “Senne speelt bij de U10 van KSV en ik hou eraan zijn wedstrijden bij te wonen. En de jongste, Len, zwemt. Kortom, er is meer dan politiek in ons leven, al zijn we er beiden door gebeten.”

“Gelukkig staat mijn vrouw Sarah achter mijn beslissing en steunt ze me voluit. Als ze maar niet mee op de foto moet”, geeft Daisy aan.

“Nick denkt er net zo over. Ook al heeft hij een erg drukke baan, hij springt bij waar nodig. En hoe chaotisch het vaak ook is ten huize Goethals, dankzij een goeie planning raken we er altijd wel uit…”, pikt Kelly in.

Positief enthousiast

De collega’s zijn er zich dus best maar van bewust dat met twee jonge mama’s in het college politiek in Bredene vanaf nu anders zal bedreven worden. “Ik wil vooral mezelf blijven. Ik ben positief enthousiast van nature. Nuchter ook, met een gezonde zin voor humor. Het moet allemaal niet zo formeel”, zet Daisy de toon.

“En we drinken ook allebei geen alcohol of sloten koffie. Nog twee clichés die straks de vuilnisemmer in mogen”, besluit Kelly.

(MM)