Katrien Veracx maakt op 69 jaar debuut in gemeentepolitiek

Door de stoelendans bij CD&V als gevolg van het overlijden van Marc Pysson en het ontslag van Lisa Callebert vervangt Katrien Veracx (69) in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De gepensioneerde Houthulstse hoopt de toegankelijkheid te verbeteren voor minder mobiele inwoners.

Katrien Veracx (69) is getrouwd met Frank Vanhaelemeersch en heeft twee kinderen: Steven en Ilse. Er zijn ook al vier kleinkinderen. “Doordat Maya Vervaeke in de gemeenteraad kwam, moest iemand haar opvolgen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst”, vertelt Katrien Veracx. “Ondertussen deed ik al twee keer mee aan de verkiezingen, maar het is de eerste keer dat ik een mandaat zal uitoefenen.”

KWS Houthulst

Het was door haar vrijwilligerswerk bij KWS Houthulst dat Katrien in het vizier van CD&V kwam. “Vroeger was mijn man voorzitter van KWS Houthulst en ik was een beetje de dame die de bezoekers ontving met de koeken en de koffie. Erik Verbeure sprak me aan met de vraag of ik op de lijst wilde staan”, vertelt Katrien, die 42 jaar werkte als bediende voor Westvlees maar nu met pensioen is.

Verenigingsleven

“Ik zie het zeker zitten om te zetelen in het Bijzonder Comité. Ik weet eigenlijk niet wat mij te wachten staat, maar het zal wel lukken. Thema’s die me interesseren zijn de bezorgdheden van de school en het verenigingsleven in Houthulst. Ik wil ook ijveren voor meer toegankelijkheid voor oudere mensen. Bepaalde voetpaden hebben nog te hoge drempels waardoor het voor minder mobiele mensen moeilijker is om over te steken”, besluit Katrien Veracx. (TOGH)