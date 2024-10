Kato Hoogstoel (Trots op Oostende) is nieuw in de gemeenteraad van Oostende: “Ik wil waken over een zorgzaam en toegankelijk Oostende”

Kato Hoogstoel (24) is politicoloog en momenteel nog aan de slag als medewerker op het kabinet van schepen Bart Plasschaert. “Deze verkiezing gaf me een dubbel gevoel. Ik ben erg blij dat ik 689 stemmen haalde; dat zijn er veel meer dan de 271 van zes jaar geleden en meer dan ik in juni in Oostende haalde. Maar voor onze lijst ben ik teleurgesteld dat we niet zo goed scoorden.” Ze weet wat ze wil: “Ik zal me in de gemeenteraad inzetten voor de jeugd en de fuifzaal opvolgen. Mijn aandacht gaat ook uit naar verenigingen die moeten ondersteund worden. Verder wil ik waken over een zorgzaam en toegankelijk Oostende.”