Katelijne Van Vlaenderen (LB) is nieuw in de gemeenteraad van De Haan: “Mooie start van mijn politieke verhaal”

Met 599 voorkeurstemmen achter haar naam scoorde Katelijne Van Vlaenderen (52) beter dan ze had verwacht. “Dat zoveel mensen vertrouwen in mij hebben schenkt me grote voldoening. Een mooie start van mijn politieke verhaal”, zegt Katelijne. Ze is gehuwd met Vincent Vermeulen en trotse moeder van Viktor, Louise en Arthur. “Familie is voor mij enorm belangrijk. Ik ben sociaal bewogen, en als leerkracht (in VBS De Zeeboon, red.) ook erg begaan met de jeugd. De grootste sterkte van Lijst Burgemeester is ongetwijfeld het feit dat we zo’n hecht team zijn, met ook heel wat jongeren.” In haar vrije tijd speelt Katelijne tennis en padel. “Ik ga ook drie keer per week lopen met de C-Runners en wandel graag met de hondjes.”