Karel Dewilde (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Nieuwpoort: “Passie voor sport, toerisme en lokale economie”

Karel Dewilde (46) werd verkozen als gemeenteraadslid namens CD&V Nieuwpoort met 256 voorkeurstemmen. Hij is zelfstandig aannemer en trotse vader van een dochter, Pippa (10 jaar). Naast zijn professionele carrière is hij ook actief in het Nieuwpoortse verenigingsleven. Zijn prioriteiten in de gemeenteraad zijn duidelijk: “Ik wil me inzetten voor het versterken van de sport- en verenigingsactiviteiten, het bevorderen van het toerisme en het ondersteunen van onze lokale economie. Ook onderwijs en zorg voor onze senioren zijn voor mij belangrijke aandachtspunten. Sport en verenigingen zijn essentieel voor de sociale samenhang in onze stad en daar wil ik me sterk voor maken.”