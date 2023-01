“Kantine VK Langemark-Poelkapelle bestaat volledig uit asbest”

De gemeenteraad keurde maandag de beheersovereenkomst met voetbalclub VK Langemark-Poelkapelle voor het gebruik van de gebouwen, maar dat lokte bij oppositiepartij CD&V heel wat vragen uit over de kantine die zowat helemaal uit asbest bestaat.

Jan Halewyck (CD&V) las in de beheersovereenkomst dat de gemeente zich engageert om op termijn alle asbest te verwijderen. “Die kantine bestaat bijna volledig uit asbest”, aldus Jan Halewyck. “Hebben jullie een raming hoeveel dat zou kosten?”

“Op vandaag moet er niets gebeuren”, antwoordde schepen Jean-Marie Callewaert. “Die kantine staat er al ettelijke decennia en op vandaag zijn geen bijkomende werken voorzien. Mochten daar ooit werken moeten gebeuren, dan zal wellicht heel die kantine afgebroken moeten worden en dan zal het asbest gescheiden moeten worden.”

Verwarming

Eddy Vanacker (CD&V) wist dat de kantine al sinds oktober zonder verwarming zit en dat er dus wellicht binnenkort werken zullen moeten gebeuren aan die verwarming. “De kantine is om verschillende redenen gesloten op vandaag. Om ze weer te kunnen openen zullen er toch werken moeten gebeuren”, drong ook Jan Halewyck aan.

“Dat is niet betreffende die asbest. De aannemer die werken uitvoert, moet dat doen volgens de normen die gelden rond asbest. Maar nu is er niets dat erop wijst dat asbest moet verwijderd worden”, antwoordde Callewaert.

Nieuwe kantine

“Is het dan niet beter om meteen een nieuwe kantine te zetten?”, vroeg Lieven Vanbelleghem (CD&V) zich af. “Nu bezig we toch bezig met onnozele kosten als er gewerkt wordt aan de verwarming.”

“Wij hebben een rotte kantine geërfd”, mengde burgemeester Dominique Cool (N-VA) zich in de discusse. “Hoeveel kost een nieuwe kantine? 1 miljoen euro? Ik zou dan graag hebben dat je erbij zegt wat we dan beter niet zouden doen. Als je A zegt moet B zeggen. Bovendien zit het voetbal dan minstens een jaar zonder gebouwen. Recent investeerden we al 500.000 euro in het kunstgrasplein. Je kan niet meteen alles geven.” (TOGH)