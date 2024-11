Kandidaat-burgemeester Axel Ronse (N-VA) houdt woord en verlaat Kortrijkse politiek: “Tijd voor vernieuwing”

Maandagavond werd het nieuwe schepencollege in Kortrijk voorgesteld. TBSK gaat opnieuw samenwerken met Vooruit en N-VA. Eén belangrijke naam blonk af in z’n afwezigheid, cultuurschepen en federaal parlementslid Axel Ronse (N-VA). Hij kondigde tijdens z’n campagne aan dat hij volop voor de burgemeesterssjerp ging en dat het alles of niets zou worden. Ronse blijkt een man van zijn woord te zijn en legt nu de focus op het federale werk.

“Panta Rhei, alles is vloeibaar”, opent de N-VA-politicus een schrijfsel op zijn sociale media. “Exact een jaar geleden nam ik op reis in Wissant enkele belangrijke beslissingen. Eén ervan was dat ik voor de gemeenteraadsverkiezingen alles of niets zou spelen. We haalden een ongeziene monsterscore op 13 oktober, maar het burgemeesterschap zit er niet in.”

“Politici zijn ‘passengers’. Niemand is zijn of haar mandaat. We genieten een tijdelijk voorrecht om voor en namens een groep mensen belangrijke keuzes te maken. De voorbije jaren als N-VA-kopman en cultuurschepen van Kortrijk waren de mooiste uit mijn leven. Dat zit voor eeuwig diep in mijn hart.”

Frisse wind

Giovanny Saelens en Trui Steenhoudt vormen de frisse wind voor N-VA in het nieuwe schepencollege. Zij krijgen logischerwijs de volle steun van Ronse. “Nu is het tijd voor vernieuwing. Giovanny Saelens en Trui Steenhoudt worden onze N-VA schepenen. Hun bevoegdheden (o.a. bijzonder comité, sociale zaken en werk, red.) zijn er met grote uitdagingen. Niemand is geschikter dan hen om die aan te gaan. Ik geef het kopmanschap van N-VA Kortrijk met veel overtuiging en vertrouwen door aan Giovanny, Trui, Kelly (Detavernier, red.) en onze voorzitter Piet. Ik ben hun grootste supporter.”

Axel Ronse legt de focus nu op zijn federaal ambt dat hij in juni in de wacht sleepte. “Tegen mijn verwachting in, werd ik in juni federaal parlementslid. Daar beleef ik mijn ‘Alice in Wonderland’. Vanuit de commissie sociale zaken, krijg ik van mijn partij carte blanche om ons arbeidsrecht naar de 21e eeuw te brengen.”

Kortijkzaan in hart en nieren

In een reactie laat de Kortrijkzaan ons ook weten dat dit zeker geen afscheid is van de stad Kortrijk. “Ik blijf in Kortrijk wonen tot het einde van mijn dagen. Ik kreeg hier ontzettend veel unieke kansen en zal me voortaan via vrijwilligerswerk inzetten voor de stad. Men heeft het me moeilijk proberen te maken om voet bij stuk te houden, maar hoe meer men dat deed, hoe meer ik overtuigd was van mijn stuk.”

“De nationale politiek heeft niets te maken met mijn keuze. Maxim Veys (Vooruit) is één van de meest integere mensen die ik al ontmoette. Hij kent zijn dossiers en heeft zeer goeie banden in Brussel. Dat is belangrijk voor Kortrijk. Voor mij persoonlijk is een titel of mandaat trouwens van geen tel. Wie je bent als persoon telt. De tijd is gekomen om anderen te laten schitteren.”

“Giovanny is één van de meest intelligente mensen die ik ken. Hij heeft ook een groot rechtvaardigheidsgevoel. Hij zal het veel beter doen dan ik ooit zou kunnen. Trui is ingenieur, ongelooflijk genereus, gedreven en volks. Ik ken niemand met betere kwaliteiten voor de post van mobiliteit en openbare werken. Ik ben hun grootste supporter en zal als militant klaar staan met raad en daad als ze erom vragen.”