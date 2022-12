Kafka aan de Knokkebrug: uitkijktoren krimpt met de helft na vijf jaar getouwtrek

De gemeente Houthulst probeert al vijf jaar om samen met de Provincie een uitkijktoren te realiseren aan de Knokkebrug, maar na getouwtrek met en tussen Vlaamse administraties mondt het initiatief uit in een kafkaësk kluwen waarbij de hoogte van de toren ondertussen geslonken is van 17 meter naar 8 meter.

De plannen kaderen in het project ‘Horizon 2025’ van Westtoer. Horizon 2025 staat voor een netwerk van uitkijktorens en belevingsplatformen, verspreid over de hele provincie. De uitkijkpunten kunnen nieuwe constructies zijn, of bestaande gebouwen (zoals kerktorens) die ontsloten worden voor het grote publiek.

“In 2017 hebben wij deelgenomen aan een wedstrijd van Westtoer binnen dit project”, legt schepen van Toerisme Jeroen Vandromme (CD&V) uit. “De afspraak was dat 200.000 euro gesubsidieerd zou worden door de Provincie en 100.000 euro gefinancierd door de gemeente. In 2018 werd het winnende ontwerp gekozen, waarbij er een toren van 17 meter hoog zou gebouwd worden.”

Drie mogelijke locaties

De concrete uitvoering van het plan verloopt echter niet van een leien dakje. “Dat ging niet overal even vlot, bij ons ook niet”, vervolgt Vandromme. “Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) vroeg voor een voortoets en een passende beoordeling bij de start van het project. Na die resultaten opperden ze twee locaties en moest de toren kleiner worden. Het was wel vreemd dat de toren afhankelijk van de locatie nog 15 of 12 meter mocht zijn, terwijl ze nota bene in de jury zaten die het winnende ontwerp koos. Er moest dus een nieuw inplantingsplan getekend worden. Uiteindelijk werd ook advies gevraagd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed en hebben we nog enkele voortoetsen en een passende beoordelingen laten uitvoeren. Zo werden drie mogelijke locaties en meerdere hoogtes bestudeerd.”

Bruine kiekendief

“We proberen ons als gemeente zo flexibel mogelijk op te stellen en we leken een akkoord te hebben om de toren in het fort te bouwen langs de Ieperleedijkstraat”, gaat Jeroen Vandromme verder. “Maar toen begon de bruine kiekendief daar te broeden, waardoor we weer terugkeerden naar de oorspronkelijke locatie. Daarop zei ANB en AOE: als jullie deze locatie nemen, dan mag de toren maximum maar 8 meter hoog zijn. De precies argumentatie voor die hoogte is ons tot op vandaag niet duidelijk. We vroegen ons dan ook af of het nog zin heeft als je uitkijktoren maar 8 meter hoog is. Met de hulp van de brandweer hebben we onderzocht of je op 8 meter nog steeds kan zien wat je wil zien, namelijk de contouren van de wallen van het vroegere fort Knokke. Dat was inderdaad het geval en dus is het duidelijk dat de toren nog steeds een meerwaarde zal hebben voor de vogelliefhebbers en de ontdekkers van het oude Vaubanfort.”

Architect

Op de gemeenteraad vroeg de schepen onder meer de betaalwijze voor de architect te wijzigen. “Nu is het zo dat de architect 12 % van de totale opdracht zou krijgen, maar die mensen hebben ondertussen al heel wat uren gespendeerd aan het veelvuldig wijzigen van de plannen. Er wordt nu gevraagd om per uur betaald te worden”, aldus Jeroen Vandromme, die benadrukte dat het nog steeds mogelijk is om de uitkijktoren te realiseren tegen de deadline van 2025.

Onnodig geld verbrassen

Voor onafhankelijk gemeenteraadslid Dirk Gheysen hoeft het allemaal niet meer. “Pfff, 8 meter. Dan kan je ook al niet meer wuiven naar iemand op de Kerk van Merkem. Ik dacht dat dit de bedoeling was het hele project”, klonk het cynisch. “Dat is toch allemaal onnodig geld verbrassen!” “Niets doen is altijd veiliger”, repliceerde de schepen.

Filip Vanhevel (N-VA) vroeg of de toren ook goedkoper zal zijn als hij met de helft verkleint, waarop Jeroen Vandromme toegaf dat de bouwkosten ondertussen ook al sterk gestegen zijn en er al bijna 10.000 euro is opgegaan aan voorbereidende studies, voortoetsen en passende beoordelingen. “Het belangrijkste is dat de provincie blijft geloven in het project en mee zijn schouders steekt onder dit project”, besluit Jeroen Vandromme. (TOGH)