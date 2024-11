Kaat Neerinck (Spoor8770/CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Ingelmunster: “Dankbaar voor deze kans”

Kaat (24), werkzaam in het wzc Maria Rustoord, is de dochter van Geert Neerinck en Els Dendauw uit de Oostrozebekestraat. “Ik nam mijn tijd om dit voorstel goed te overwegen. Tot op vandaag ben ik blij met mijn beslissing. Samen met CD&V en Spoor8770 vormen we een hechte groep waarin ik me thuis voel. Ik ben dankbaar en vereerd met mijn 670 voorkeursstemmen en kijk met veel enthousiasme uit naar de eerste gemeenteraad. Als nieuwkomer ben ik gemotiveerd om op constructieve wijze oppositie te voeren. Omdat de oudere populatie mij na aan het hart ligt, zet ik me graag in voor hun belangen en noden. Met mijn achtergrond wil ik ook opkomen voor lokale ondernemers en voor de land- en tuinbouwsector.”