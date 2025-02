‘Kaartershuisje’ in Stasegem verdwijnt binnenkort: “Gebouw is in bouwvallige staat”

Het bouwvallige ‘kaartershuisje’ in Stasegem wordt gesloopt om plaats te maken voor een Batopin-geldautomaat en een verplaatste elektriciteitscabine. Schepen Lynn Callewaert benadrukt de veiligheidsredenen en de beperkte huidige functie van het gebouw. Enkel Samana Stasegem gebruikte het nog, maar voor hen wordt een alternatief voorzien. De timing hangt af van Fluvius, maar de afbraak is zeker.

Toen op de gemeenteraad in Harelbeke van 17 februari de nieuwe Batopin-geldautomaten in de deelkernen aan bod kwamen, kondigde schepen van Ouderenbeleid Lynn Callewaert (team harelbeke) aan dat in de nasleep van de nieuwe plannen in Stasegem het ‘kaartershuisje’ tegenover het Kerkplein zal worden afgebroken.

“In Stasegemdorp is er sprake van een aantal functies die een nieuwe plek zoeken”, legt Callewaert uit. “Er is de elektriciteitskabine van Fluvius die op termijn zal worden verplaatst, en de nieuwe Batopin-geldautomaat komt er ook. Als we alles op hetzelfde plein wilden blijven voorzien, én de kermis in Stasegem op dezelfde manier behouden zou blijven, dan bleek het dat het afbreken van dit wijkhuisje een oplossing kon bieden.”

Eén vereniging

De wijkhuisjes kwamen er onder burgemeester Marc Bourry, die van 1971 tot en met 1984 burgemeester van Harelbeke was. Schepen Callewaert onderstreept dat het huisje in Stasegem ondertussen zeer bouwvallig was. “Ook op vlak van veiligheid is dit de beste oplossing. We hebben een afweging gemaakt: welke van die huisjes zijn nog echt noodzakelijk? Op dit moment is eer slechts één vereniging nog actief: Samana Stasegem (seniorenvereniging, red.). Zij organiseren er hun vergaderingen. We kunnen dat intern opvangen. Het bleek ook dat het huisje niet strikt noodzakelijk was voor de buurtwerking.”

Wanneer de plannen concreet zullen worden, hangt momenteel nog af van de plannen van Fluvius, legt Callewaert uit. Dat het gebouw gesloopt zal worden, is alleszins zeker.