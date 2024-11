Jurgen Olivier (De Brug) is nieuw in de gemeenteraad van Ingelmunster: “Ik start met 100 procent goesting”

Jurgen (49) is getrouwd met Barbara Verstraete, papa van Anna en Felix. Hij werkt als onafhankelijk verzekeringsmakelaar en is zelfstandig kantoorhouder van Crelan in de Weststraat. Hij is voorzitter van voetbalclub SV Ingelmunster, van Cultuursmakers en secretaris van WTC Vriendenkring. “Ik twijfelde lang, maar ik ben toch blij met mijn keuze en het beoogde resultaat bij onze eerste deelname. Ook mijn dochter Anna stond voor de eerste keer op dezelfde lijst. Als lijstduwer was het een beetje bang afwachten hoe Ingelmunster zou kiezen, maar dit viel gelukkig goed mee. Ik hoop dat ik mijn stempel kan drukken met een degelijk beleid voor de gemeente en voor de mensen van Ingelmunster. Ik start met 100 procent goesting.”