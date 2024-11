“Judas, weinig meer dan een verrader!”: Vincent Bataille krijgt veel kritiek nu hij ACTION verlaat en aansluit bij Alice Leeuwerck die burgemeester wordt

Een nieuwe week, een nieuw hoofdstuk in het grote boek van de politieke drama’s in Komen-Waasten. Op amper 3 weken voor de aanstelling van de nieuwe burgemeester en het schepencollege, is de nieuwe coalitie uiteen gevallen. Alice Leeuwerck blijft burgemeester, maar de reacties op sociale media zijn niet mals. “Judas, weinig meer dan een verrader!”

Het blijft maar donderen in de politieke gangen van Komen-Waasten. De verkiezingen van 13 oktober leverde de partij van huidig burgemeester Alice Leeuwerck 12 van de 25 zetels op, net niet voldoende voor een absolute meerderheid. In de weken die erop volgden, kreeg ze een genadeslag te verwerken, nadat oppositiepartij ACTION een coalitie wist te vormen met nieuwkomer HORIZON. Alice Leeuwerck naar de oppositiebanken, schepen Jean-Jacques Pieters zou burgemeester worden. Het scenario zorgde ervoor dat voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar stonden, met vaak heuse moddercampagnes op het internet tot gevolg.

Stilte

En toen werd het stil, erg stil. De nieuwe coalitie slaagde er niet in iedereen de samenwerkingsovereenkomst te laten tekenen, waardoor de roddelmolen op gang werd getrokken. Die molen werd vrijdagnamiddag abrupt tot een stilstand gebracht, nadat Alice Leeuwerck wereldkundig maakte dat ze dan toch zou blijven zetelen als burgemeester. Sleutelfiguur in de hetze? Gemeenteraadslid Vincent Bataille. De man, ondertussen al 30 jaar actief in de lokale politiek, liet vandaag weten zijn partij ACTION te verlaten en zich aan te sluiten bij de partij van Alice Leeuwerck. Ook hij slaagde erin om op 13 oktober een zetel te bemachtigen, waardoor de tripartite van de burgemeester nu wel een absolute meerderheid haalt.

“Vincent kent de gemeente als geen ander en zowat iedereen kent Vincent”, klonk het in een eerste reactie van burgemeester Alice Leeuwerck. “De Komenaars weten dat hij het sport- en verenigingsleven een warm hart toedraagt en dat hij zich voor die projecten inzet. De bouw van het nieuwe sportcomplex was zijn drijfveer, en hiervoor vind hij een betere aansluiting bij ons.”

Dreigende toon

Vincent Bataille zelf reageerde ook kort. “Ik heb nooit aan politiek gedaan enkel en alleen maar om aan politiek te doen. Dagelijks ben ik begaan met het welzijn van de gemeente en dat van de inwoners en dat liet ik ook gelden tijdens de gemeenteraden, los van de partijgrenzen. De bouw van het nieuwe sportcomplex is iets waar ik erg hard in geloof en krijgen we de kans dit project uit te werken.”

Zalvende woorden, die niet meteen worden gedeeld door ACTION en HORIZON. Op sociale media regent het met verontwaardigde reacties, die vaak flirten met een dreigende toon. “JUDAS – VERRADER”, klonk het in een niet mis te verstane tekst van ex-partijgenote Marie-Eve Desbuquoit. “Het is beter opgehangen te worden wegens loyauteit, dan beloond te worden voor verraad”, verscheen dan weer op facebook bij ex-partijgenoot Guy Delporte.

Heel wat Komenaars hadden gehoopt dat de verkiezingen voor politieke kalmte zouden zorgen. Met deze zet ziet het er dan ook naar uit, dat de komende maanden niet bepaald eenvoudig zullen worden in het politieke halfrond.