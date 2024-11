Joseph Vuylsteke (Vlaams Belang) is nieuw in de gemeenteraad van Deerlijk: “Algemene veiligheid moet weer opgekrikt worden”

De meest opvallende naam op de lijst van Vlaams Belang was ongetwijfeld Joseph Vuylsteke (61). Algemeen bekend als ijsventer Jo, die de jongste 15 jaar van februari tot oktober Deerlijkse en Zuid-West-Vlaamse wegen doorkruiste om ijsjes te verkopen. Hij woont met zijn echtgenote Sabine Chanterie in de Evangelieboomstraat, heeft een dochter Elise en kleinzoon Giuliano. Hij is een fervente Harley Davidson-rijder. Hij behaalde 104 voorkeurstemmen en pleit voor open beleid, samenspraak met de burger en bindende referenda. “De veiligheid moet opgekrikt worden om de verdere verloedering van de maatschappij tegen te gaan. Ook de lange wachtlijsten voor sociale woningen moeten weggewerkt worden.”