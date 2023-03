Jordy Sabels (Groen) slaat en zalft bij afscheid gemeenteraad: “Zwembaddossier is processie van Echternach”

Tijdens zijn laatste gemeenteraad op maandag 27 maart haalde Groen-fractieleiders Jordy Sabels nog eens uit naar het mobiliteitsbeleid van de stad, maar gaf hij ook een pluim aan de sociale dienst en bevoegde schepen Eva Ryde (N-VA). In het zwembaddossier vreest hij dat van uitstel afstel komt. “Hoe dichter we bij de verkiezingen komen, hoe logischer het begint te worden om dit dossier uit te stellen naar de volgende legislatuur”, aldus Sabels.

Jordy Sabels (Groen) verhuist naar Gent en moet dus ontslag nemen uit de Ieperse gemeenteraad. In zijn laatste tussenkomst bekritiseerde hij de bevoegdheidsverdeling en het gebrek aan inspraak, maar vooral op het vlak van mobiliteit kreeg het stadsbestuur een veeg uit de pan. “Koning auto is niet dood, hij leeft! Springlevend is het autoverkeer in onze binnenstad en een groot deel van onze deelgemeenten. We brachten 11 punten aan, vroegen achter fietsvriendelijke maatregelen, een diversificatie in ons parkeerbeleid en vergaande keuzes die de stad ademruimte kan geven. De enige echte weg is durven kiezen. Durven kiezen voor een knip, durven kiezen voor meer fietsstraten en zones, durven kiezen voor een drastisch andere koers.”

Sterke sociale dienst

Op het vlak van gelijke kansen en welzijn kreeg het bestuur wel complimenten. “In 2019 had ik weinig begrip voor de socialisten dat zij deze bevoegdheid niet hadden geclaimd, maar het sociaal beleid wordt in Ieper gekleurd door een sterke dienst en een geëngageerde schepen. Stille, harde werkers, die outreachend werken en Ieper klaarzetten voor de toekomst dankzij het Remi-systeem. In 2024 zal er nog veel werk op de plank liggen, meer en meer mensen krijgen het moeilijk. Deze oproep is dan ook naar de voltallige gemeenteraad. Steek sociaal beleid in elke vezel van jullie programma.”

Zwembad

Het dossier van het nieuwe zwembad noemde hij dan weer de processie van Echternach. “Uitstel van vergadering, uitstel van concept, uitstel is zowat het sleutelwoord als het over de bouw van het nieuwe zwembad gaat tijdens de vergaderingen van AGB Vauban. Van uitstel komt afstel zegt het spreekwoord. Het geduld van sportdienst wordt elke keer weer op de proef gesteld als de fracties netelige vragen stellen over dit dossier. Ik wil mijn uiterste respect betonen voor die diensten. De toekomst zal uitwijzen wanneer het zwembad er komt, maar hoe dichter we bij de verkiezingen komen, hoe logischer het begint te worden om dit dossier uit te stellen naar de volgende legislatuur. Een nieuw dossier zoals dat van de Leet kunnen we wel missen.”

Watteeuw van Ieper

In haar antwoord bedankte burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) Sabels voor zijn inzet, maar weerde zich tegen zijn kritiek op haar mobiliteitsbeleid. “Dit bestuur zet fors in op meer te voet of met de fiets, deelmobiliteit… Om maar enkele zaken te noemen: We verhoogden op diverse locaties het fietscomfort en fietsveiligheid, er zijn fietsstraten geopend. We hebben ook aandacht bij elke heraanleg voor voldoende brede en toegankelijke voetpaden. De veiligheid rond de schoolomgevingen werd verhoogd. En in ons nieuw mobiliteitsplan zitten maar liefst 101 acties waar we mee aan de slag gaan. Ik las dat u graag de Watteeuw (schepen Groen in Gent die het controversiële circulatieplan invoerde, red.) van Ieper was geweest, maar ik wil graag Emmily Talpe blijven, en streven naar een plan op maat van onze stad, een stad bereikbaar voor iedereen.”

Oplevering zwembad juni 2026

Schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper) vond de vergelijking van het zwembaddossier met dat van Leet niet terecht. “De eerste tijdlijn opgemaakt door projectbegeleider Belfius in december 2021 gaf een voorlopige oplevering in september of oktober 2025. De gunningsronde werd nog wat verlengd op unanieme vraag van de kandidaten en rekening houdend met een speling in functie van archeologie en dergelijke, mikken we nu op mei-juni 2026. Van een uitstel naar de volgende legislatuur zal dus zeker geen sprake zijn.” (TOGH)