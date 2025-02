Joost Bonte (Vooruit) laat plek in gemeenteraad over voor verjonging: “Zal me dubbel plooien in BCSD”

De marathon-gemeenteraad van 17 februari in Kortrijk begon met het nieuws dat raadslid Joost Bonte (Vooruit) beslist heeft om zijn mandaat neer te leggen. “Ik had 1302 voorkeursstemmen, een symbolisch getal in deze stad”, zei Bonte, die ondanks zijn beperkt aantal gemeenteraden zich wel onderscheidde als een kleurrijk figuur.

“Bij Vooruit zijn we duidelijk over het feit dat een mandaat in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) en de gemeenteraad niet gecombineerd kan worden. Ik vroeg aan Maxim (Veys, red.) of ik het toch kon doen, maar beslis nu om plek te laten aan de jonge mensen in onze fractie. Ik beloof de kiezers dat ik me dubbel zal plooien om m’n uiterste best te blijven doen in het BCSD.”

Het is voorlopig nog niet geweten wie Bonte zal vervangen. Voorzitter Vincent Van Quickenborne loofde het Vooruit-gemeenteraadslid: “Je was actief in de gemeenteraad, dat wordt waanzinnig gewaardeerd. We zullen dat missen. Bedankt voor je inzet en we wensen je een goede vaart.”