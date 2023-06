Johan Lefever stelt vragen rond het kerkenbeleidsplan

Tijdens de gemeenteraad van maandagavond stelde Johan Lefever (Bewust/Open VLD) enkele vragen rond de intenties van het stadsbestuur in verband met het kerkenbeleidsplan. “De Vlaamse regering richtte immers een ‘Platform Toekomst Parochiekerken’ op, en ik wil ook wel eens de huidige stand van zaken kennen van het Poperingse kerkenplan”, zei Johan Lefever.

“De Vlaamse regering wil de gemeenten beter helpen bij het herbestemmen van parochiekerken. Daarom werd een nieuw platform opgericht waarin de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zit, en het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur (PARCUM)”, aldus Lefever.

“Lokale besturen zullen ook meer subsidies kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld de verbouwingen die gepaard gaan met de herbestemming. Minister Bart Somers stelt dat ook de haalbaarheidsstudie en het participatietraject zal gefinancierd worden. Ook de toelagen worden uitgebreid. Niet minder dan 350 parochiekerken kunnen een nieuwe invulling krijgen. Dit participatietraject is er om mensen te begeleiden. Een project kan namelijk op weerstand botsen van de lokale bevolking die een emotionele waarde hecht aan een kerk. Een nieuwe invulling kan ook een grote impact hebben op de erfgoedwaarde van een kerkgebouw. Dit vergt extra begeleiding”, zei Lefever nog.

In Vlaanderen zijn zo’n 1.800 parochiekerken. In 200 daarvan vinden geen erediensten meer plaats. Twee op de vijf kerken wordt voor andere activiteiten gebruikt.

Zeker tegen 2025

“Ik zou dus graag vernemen of Poperinge zal ingaan op dit voorstel. In de marge zou ik willen weten of het eerdere kerkenbeleidsplan aan herziening toe is. Zeker vanaf 2025 moet elke gemeente zo’n plan hebben. In Poperinge werd reeds veel gepraat over herbestemming of nevenbestemming van de O.L.Vrouwekerk (Casselstraat) en van de kerkjes van Sint-Jan-ter-Biezen en ’t Vogeltje. Voor de kerk van O.L.V. werden vroeger al opties voorzien rond een ‘herbestemming’ voor culturele infrastructuur (cf. Box in the Box). Wellicht is deze piste nu definitief verlaten”, aldus nog Johan Lefever.

“Intussen wordt er volop culturele infrastructuur voorzien op de Vroonhofsite. De vraag blijft dus: wat met de toekomst van dit kerkgebouw op termijn? Wat gaat Poperinge concreet doen met het gebouw? Voor de andere kerkjes werd steeds gesteld dat er niets zou gebeuren zolang er eredienst plaats kan vinden. We vragen dus een stand van zaken van het vroegere ‘kerkenbeleidsplan’ met de vraag of Poperinge ingaat op het aanbod van dit nieuwe platform. De gemeenschap hielp de kerken bouwen, dus worden ze best ook door de gemeenschap verder gebruikt”, besloot Johan Lefever.

Gesprekken lopen

Schepen Ben Desmyter (CD&V) antwoordde dat de laatste update van het kerkenplan dateert van 2017, en dat het dus tijd is voor een nieuwe versie. “En hier zijn we volop mee bezig, de gesprekken lopen. Maar het is nog te vroeg om nu al subsidies aan te vragen.”

“Onder meer van de plannen met de O.L.V.-kerk (er een cultureel centrum van maken, red.) zijn we afgestapt, en ook van de plannen met de kapel van ’t Vogeltje. In de negen andere kerken werden ondertussen ook heel wat wijzigingen doorgevoerd, niet in het minst qua bediening van de eredienst. Steeds minder gelovigen, en steeds minder bedienaars. In sommige kerken kunnen we misschien alleen nog een kleine ruimte behouden voor de eredienst”, besloot de schepen.