Joan Deceur (Voor Koekelare) is nieuw in de gemeenteraad van Koekelare: “Ik wil de stijgende kansarmoede aanpakken”

Joan Deceur (69) is een actieve gepensioneerde en behaalde 380stemmen bij Voor Koekelare. Hij is de partner van Christine Decraemer en is momenteel OCMW-raadslid. Daarnaast is hij geëngageerd in diverse organisaties: hij is lid van de woonmaatschappij IJzer & Zee, de toneelvereniging Wilt van Gheeste, Tuinhier, oprichter van de speelstraat Berkenlaan en het project De Volkstuin. Ook is hij medeoprichter van LMT (Ludo’s Motor Team), dat de jaarlijkse Truckrun Koekelare organiseert.

“Ik ga de uitdaging aan om de stijgende kansarmoede-index aan te pakken. Ouders aan het werk helpen is de beste manier om kinderen uit de kansarmoede te halen”, zegt Joan.