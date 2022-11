Jeroen Verdonck volgt Isabel Lebbe op als voorzitter van gemeenteraad Poperinge

De gemeenteraadszitting op maandag 28 november om 20 uur in Poperinge zal de laatste zijn onder voorzitterschap van Isabel Lebbe (CD&V). Zij wordt opgevolgd door Jeroen Verdonck. Karel Vandenbroucke neemt haar plaats in de gemeenteraad in.

Isabel Lebbe deelde op 12 november mee ontslag te nemen als raadslid en voorzitter van de gemeenteraad. Normaal zou ze die functie bekleden tot 31 december, maar nu stapt ze dus eerder op. Er was afgesproken dat partijgenoot Jeroen Verdonck haar vanaf 31 december zou opvolgen als voorzitter van de raad, maar ook dat gebeurt nu dus eerder. De plaats van Isabel Lebbe als raadslid wordt ingenomen door Karel Vandenbroucke (CD&V), die eerder al eens een tijdje raadslid was. In verschillende intercommunales en vzw’s vindt door die vervangingen ook een stoelendans plaats.

Masterplan

Jurgen Vanlerberghe (Samen) meldde dat hij ontslag neemt als vast lid van de gemeenteraadscommissie. De Samen-fractie diende een nieuwe voordrachtakte in met Marjan Chapelle als kandidaat vast lid.

Op de gemeenteraad komt onder andere het masterplan voor de stedelijke sportzone aan bod. Dat plan werd in mei vorig jaar al goedgekeurd door de raad van bestuur van AGB De Kouter. Voor de realisatie van dit masterplan is het verwerven van gronden in de Ouderdomseweg als uitbreiding van de sportzone voorzien. Daarvoor wordt een ruil met andere gronden in eigendom van het OCMW van Poperinge voorgesteld. Commissaris Lieve Verfaillie van de afdeling vastgoedtransacties van de Vlaamse Overheid maakte het ontwerp op van de ruilingsakte. De OCMW-raad moet deze transacties nu nog goedkeuren.