Jeroen Vandromme (CD&V) vanaf 31 augustus nieuwe burgemeester Houthulst

De gemeenteraad van Houthulst nam donderdag kennis van de benoeming van Jeroen Vandromme (CD&V) als nieuwe burgemeester van Houthulst met ingang van 31 augustus. Dat Vandromme in het laatste jaar van de legislatuur de burgemeesterssjerp zou overnemen van Joris Hindryckx was al bekend kort na de verkiezingen van 2018.

Jeroen Vandromme (CD&V) mag komende dinsdag de eed afleggen als nieuwe burgemeester van Houthulst bij de gouverneur, maar donderdag werd de burgemeesterswissel al geofficialiseerd in de gemeenteraad. In een korte toespraak dankte 44-jarige schepen zijn 60-jarige voorganger Joris Hindryckx (CD&V) voor de geboden kans.

Warme momenten

“In 1995 werd Joris Hindryckx aangesteld als jongste schepen na turbulente verkiezingen”, blikt Jeroen Vandromme terug. “Dat was het begin van een grote carrière in onze gemeente. In 2003 ben je dan burgemeester geworden, in september exact twintig jaar geleden, maar van uw burgemeesterschap is er één moment die mij altijd zal bijblijven. Ik was op het gemeentehuis om mijn paspoort te komen halen en Joris zei: kom, we gaan iets drinken boven. We hebben dan heel lang gepraat over de wereld, mijn studies en het gemeentelijk beleid. Dat was een van de eerste warme momenten die ik met jou had, en daarna zijn er nog heel veel warme momenten gevolgd. In 2013 ben ik dan schepen kunnen worden doordat Joris zijn mandaat niet opnam. Toen we samen in het schepencollege zaten maakte je opnieuw plaats zodat ik kon inschuiven. Van deze gelegenheid wil ik dan ook vanuit de grond ‘dank u’ zeggen.”

Geen spits meer

De burgemeesterswissel werd al afgesproken kort na de verkiezingen in 2018. “Er was toen niet voorzien dat ik burgemeester ging worden, dus ik kan niet klagen”, vertelt Joris Hindryckx na de gemeenteraad. “Ik ben tien jaar burgemeester, waarvan vijf jaar in deze legislatuur. De afspraak om nu de fakkel door te geven was voor mij het meest haalbaar en voor de groep het meest haalbaar. Eigenlijk heb ik niet het gevoel dat ik echt weg ben, want ik blijf eerste schepen. Ik stop dus niet. Ik zal misschien geen spits meer zijn, maar ik hoop om nog een belangrijke middenvelder te worden.” (TOGH)