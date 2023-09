Jeroen Decorte legt eed af als nieuw gemeenteraadslid in Hooglede

Jeroen Decorte heeft maandagavond de eed afgelegd als nieuw gemeenteraadslid voor de CD&V-fractie. Hij volgt Stien Gevaert op die niet langer in Hooglede woont.

Stien Gevaert nam eind juni afscheid van de gemeentepolitiek in Hooglede. Gevaert, die een dierenartspraktijk heeft in Menen, is van plan om samen met haar partner een restaurant te beginnen in het Kortrijkse.

Jeroen Decorte (34) stond in 2018 voor het eerst op de kieslijst en zal de resterende tijd van de legislatuur de plaats van Gevaert innemen in de gemeenteraad.