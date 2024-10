Jeroen Declerck (Pro Nieuwpoort) is nieuw in de gemeenteraad van Nieuwpoort: “Investeringen in zorg en steun aan verenigingen”

Jeroen Declerck (34) stapt na 12 jaar als penningmeester van de stedelijke sportraad in de Nieuwpoortse politiek als gemeenteraadslid. Hij behaalde 401 voorkeurstemmen op de lijst Pro Nieuwpoort. Dagelijks luistert deze sportieve zelfstandig kinesitherapeut dan ook naar de bekommernissen in zijn praktijk. Hij stelt dan ook dat welzijn en zorg voor hem belangrijk zijn. “Door gerichte investeringen in de zorg en correcte impulsen voor sport- en cultuurverenigingen kunnen we alle lagen van de bevolking en alle leeftijden bereiken. Het blijft daarnaast belangrijk om de eigenheid van onze stad te behouden, waarbij betaalbaar wonen en groenbehoud prioritair moeten zijn.”