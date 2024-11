Jens Vanwambeke (Team Avelgem) is nieuw in de gemeenteraad van Avelgem: “Ik vat graag de koe bij de hoorns”

Jens Vanwambeke is 41 jaar en al enkele jaren achter de schermen actief bij Team Avelgem. Bij zijn lijstdebuut zondag 13 oktober werd hij onmiddellijk verkozen om te zetelen in de gemeenteraad. “Met mijn persoonlijk resultaat ben ik heel tevreden. Met de partij hadden we misschien op iets meer gehoopt, maar we kunnen zeker niet klagen”, aldus Jens. Vroeger zat hij in de Chiro van Avelgem, momenteel speelt hij volleybal in een recreatieve Avelgemse club. “Daar trek ik ook wat aan de kar. In plaats van zagen in Facebookgroepen vat ik graag de koe bij de hoorns om zo dingen te kunnen realiseren.” De komende zes jaar wil hij zijn stempel drukken op de gemeenteraad en constructief, structureel en duidelijk te werk gaan.