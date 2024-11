Jelle Rutsaert (CD&V-RKD) is nieuw in de gemeenteraad van Wingene: “Werken aan een stimulerend economisch beleid”

Jelle Rutsaert (30) veroverde een zitje in de raad met 611 voorkeurstemmen. Hij is zelfstandig vastgoedmakelaar met een eigen kantoor in Ruiselede en werkt ook als freelance legal partner bij een Gents vastgoedbedrijf. Jelle haalde een master in de rechten én een master in management. “Als bestuurslid van UNIZO wil ik me focussen op een stimulerend economisch beleid, de uitbouw van meer KMO-zones en een efficiënte toegang tot gemeentediensten”, legt Jelle uit. Als gedreven sportman wil hij zich ook inzetten voor het onderhoud van sportinfrastructuur, met speciale aandacht voor Ruiselede. Hij is speler en bestuurslid bij KFC Doomkerke, was competitief wielrenner en traint voor halve triatlons.